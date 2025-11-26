Caminhantes exploram a ARIE de Itapebussus em rota que une aventura, ciência e paisagens naturais - Foto: Ilustração

Caminhantes exploram a ARIE de Itapebussus em rota que une aventura, ciência e paisagens naturaisFoto: Ilustração

Publicado 26/11/2025 10:54

Rio das Ostras - Moradores e visitantes de Rio das Ostras têm encontro marcado com a natureza neste sábado, 29, quando o Geoparque Costões e Lagunas promove a vinte e terceira edição do GeoDia. A tradicional caminhada une aventura, conhecimento e contato direto com uma das áreas mais preservadas do município, a ARIE de Itapebussus. A proposta é simples e potente: mostrar como a paisagem que todos veem hoje nasceu de processos geológicos que atravessam milhares de anos e ainda influenciam a vida da comunidade.

O percurso, de dificuldade média, atravessa a faixa de areia rumo à Praia da Fazenda e à Praia das Conchinhas. Professores da UFRJ das áreas de Geologia e Geografia, junto com voluntários, conduzem o grupo pelo trajeto, explicando a formação das dunas, as mudanças do território e a relação entre solo, mar e cotidiano. A atividade é indicada para adultos com bom preparo físico, e a inscrição é gratuita.

O evento busca valorizar belezas naturais que costumam passar despercebidas e ampliar o interesse por pontos que fogem do circuito mais disputado da cidade. A experiência oferece um novo olhar sobre o turismo local e fortalece a ideia de que o município possui riquezas muito além das praias mais populares.

Nesta edição, o participante escolhe como começar. Às 8h, ciclistas podem se encontrar na Lagoa de Iriry e seguir até o Quiosque do Roberto, na Enseada das Gaivotas. Às 8h30, quem preferir iniciar caminhando deve ir direto ao quiosque, ponto oficial de largada. Depois, o grupo segue unido pelo litoral em direção às áreas de visitação.

A organização recomenda roupas leves, tênis confortável, protetor solar, boné, água e lanche individual. A ação tem apoio institucional da administração municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.