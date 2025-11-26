Praias das duas cidades receberão atividades gratuitas que prometem atrair grande público no início do ano - Foto: Divulgação

Praias das duas cidades receberão atividades gratuitas que prometem atrair grande público no início do anoFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 15:02

Rio das Ostras - O Sindicomércio colocou o verão de Rio das Ostras e de Casimiro de Abreu no radar do entretenimento. A entidade confirmou, na última semana, a realização do Sesc Verão 2026, que vai ocupar as praias das duas cidades com quatro fins de semana inteiros de atrações gratuitas. A proposta é unir música, práticas esportivas e ações de bem-estar em um formato pensado para animar moradores, encantar visitantes e impulsionar a economia durante a alta temporada.

A expectativa começou a crescer logo após o anúncio feito pelo presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, nas redes sociais do sindicato. Embora a lista de artistas ainda não tenha sido divulgada, a promessa é de um casting amplo, com estilos variados para atender públicos de diferentes idades e gostos. O objetivo é fortalecer o fluxo de frequentadores nas áreas onde a programação será realizada e valorizar o ambiente de praia como espaço de convivência.

Marcelo Ayres destacou que o projeto se tornou parte importante do movimento econômico do início do ano. Ele lembrou que o Sesc Verão ajuda a aquecer o comércio, amplia oportunidades e fortalece iniciativas ligadas ao turismo e à economia criativa.

O sindicato informou que detalhes sobre horários, atrações principais e pontos de programação serão revelados ainda esta semana nos canais oficiais do Sindicomércio e do Sesc RJ. A edição conta com apoio das administrações municipais, que veem no evento uma oportunidade de fortalecer o calendário cultural e esportivo das cidades.