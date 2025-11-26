Praias das duas cidades receberão atividades gratuitas que prometem atrair grande público no início do anoFoto: Divulgação
Verão animado: Sesc confirma edição 2026 com programação em Rio das Ostras e Casimiro
Quatro fins de semana levarão música, esporte e bem-estar às praias, movimentando moradores, turistas e o comércio local
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
GeoDia volta a Rio das Ostras com trilha que revela segredos da natureza
Caminhada gratuita do Geoparque Costões e Lagunas promete conectar participantes à história geológica da região neste sábado
Mar do Norte recebe mutirão social com serviços gratuitos e atendimento direto à população
Bairro terá emissão de documentos, orientação jurídica, cuidados com a saúde e ações comunitárias neste sábado
Homenagem em alto mar simbólico emociona encontro cultural no Rio
Secretária Danielle Barros recebe a Comenda Estrela do Mar e tem trabalho reconhecido por gestores de várias cidades
