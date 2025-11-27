Policiais ocupam ruas da Nova Esperança durante operação de combate ao crimeFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar avançaram cedo pelas ruas da comunidade Nova Esperança, em Rio das Ostras, nesta quinta-feira. A movimentação chamou a atenção dos moradores, que acompanharam a chegada das viaturas e a atuação conjunta do Batalhão de Ações com Cães, mobilizado para dar suporte às buscas.
A operação foi planejada para elevar a sensação de segurança na região e frear atividades criminosas que vinham preocupando a população. Os policiais priorizaram pontos considerados estratégicos, ampliando a circulação nas áreas onde há maior registro de ocorrências.
Durante as abordagens, dois homens foram presos e materiais ligados ao tráfico de drogas foram apreendidos. A ação permanece ativa, e o policiamento segue reforçado para garantir tranquilidade e manter a ordem pública na localidade.