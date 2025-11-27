Policiais ocupam ruas da Nova Esperança durante operação de combate ao crimeFoto: Divulgação
Polícia intensifica ação na Nova Esperança e prende dois suspeitos em Rio das Ostras
Operação mobiliza o 32º BPM e o BAC para reforçar a segurança e reduzir delitos na comunidade
Prefeitura de Arraial e governo do Estado vistoriam obra em Monte Alto com Bernardo Rossi
Parceria entre Marcelo Magno (PL) e Estado avança em novo equipamento urbano para o distrito; projeto prevê parque, academia, área esportiva e proteção ambiental
Fabinho Costa reforça agenda estratégica de Iguaba Grande e declara apoio para 2026
Prefeito apresenta balanço de gestão, projeta novas obras e defende renovação política com foco em resultados
Verão animado: Sesc confirma edição 2026 com programação em Rio das Ostras e Casimiro
Quatro fins de semana levarão música, esporte e bem-estar às praias, movimentando moradores, turistas e o comércio local
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
