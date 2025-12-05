Carlos Augusto e André Português conversam sobre gestão, turismo e estratégias que fortalecem cidades do Estado - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:24

Rio das Ostras - Carlos Augusto abriu espaço na agenda para receber André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, e o clima do encontro na Cidade do Jazz foi de troca verdadeira. Durante a reunião, o visitante detalhou iniciativas que ajudaram a impulsionar o turismo e a administração municipal em Miguel Pereira, cidade que ganhou destaque estadual nos últimos anos. O diálogo aproximou experiências e reforçou a importância de modelos de gestão baseados em resultados e transparência.

O prefeito de Rio das Ostras destacou a relevância da conversa. Ele relatou que saiu fortalecido ao ouvir detalhes sobre projetos bem-sucedidos que mudaram o cenário de Miguel Pereira. Carlos Augusto afirmou que a visita serviu como inspiração e como oportunidade para ampliar ideias que poderão colaborar com novos avanços no município.

Segundo ele, o encontro permitiu enxergar caminhos que priorizam qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e políticas públicas eficientes. Carlos Augusto ressaltou ainda a postura do ex-prefeito, que compartilhou conhecimento de forma aberta e colaborativa.

André Português também elogiou a recepção e disse que acompanhar o trabalho realizado em Rio das Ostras reforça o quanto o município tem se destacado. Para ele, estar próximo de gestores que entregam resultados é fundamental para o crescimento coletivo das cidades do Estado.

A visita encerrou em clima de motivação, com ambos destacando que aprender com experiências reais é o que torna a gestão pública mais próxima da população e capaz de transformar realidades.