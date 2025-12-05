Empreendedores de Rio das Ostras participam de roda de diálogo para apontar desafios e sugerir soluções - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:24

Rio das Ostras - Os empreendedores de Rio das Ostras ganharam voz nesta semana durante a passagem da Caravana Empreendedorismo RJ, que movimentou a sede da Secretaria de Assistência Social, em Jardim Campomar. O encontro, marcado por conversas sinceras e troca de experiências, buscou entender de perto as necessidades de quem empreende e, a partir dessa escuta, colaborar com a construção do Documento Base da Política Estadual do Empreendedorismo.

A mesa que conduziu a caravana reuniu nomes do Estado, do Município e da sociedade civil, como a subsecretária estadual de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, Karol Mendez; o secretário de Assistência Social, Carlos Correia; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro; o vereador Rodrigo Jorge Barros; a analista do Sebrae, Angélica Pagini; o superintendente da AgeRio, Bruno Traves; e a coordenadora da Feira do Mariléa, Sara de Brito. A diversidade de lideranças reforçou o objetivo central do encontro: construir soluções de forma coletiva.

Karol Mendez destacou que ouvir os empreendedores é a base para formular políticas eficientes. Ela lembrou que o Estado tem o dever de apoiar os municípios e fortalecer suas iniciativas. A fala encontrou eco no secretário Carlos Correia, que defendeu o diálogo permanente e ressaltou a importância das parcerias locais para consolidar avanços. Ele afirmou que o município vive um momento de retomada de confiança e fortalecimento do orgulho riostrense.

Para a subsecretária Clécia Andrade, empreender vai muito além de abrir portas de um negócio. É, segundo ela, transformar um sonho em sustento, identidade e futuro. Por isso, acredita que a caravana chega em boa hora, oferecendo apoio, orientação e oportunidades para quem decidiu apostar na própria força de trabalho.

A iniciativa integra o Programa Empreendedorismo RJ, ação da Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo do Governo do Estado. O programa já passou por 22 municípios e reúne autoridades, comerciantes, lideranças e agentes de desenvolvimento para ampliar caminhos, fortalecer redes e impulsionar o setor.

Com eixos que envolvem qualificação, políticas públicas, participação social, fomento e mapeamento de dados, a caravana ajuda a desenhar estratégias que dialogam com a realidade dos empreendedores fluminenses, estimulando impactos econômicos, sociais e ambientais positivos.