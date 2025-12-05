Moradores ganham mais praticidade ao quitar tributos municipais com novas opções de pagamento - Foto: Ilustração

Publicado 05/12/2025 12:24

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras agora contam com uma facilidade que promete aliviar a correria do dia a dia: o município ampliou as formas de pagamento dos tributos, permitindo ao contribuinte escolher a opção que melhor cabe no bolso e no tempo disponível. A novidade coloca tecnologia e comodidade lado a lado, oferecendo pagamentos por cartão de crédito, débito e Pix.

A iniciativa reforça a modernização do atendimento ao cidadão. A ampliação das modalidades reduz filas, agiliza processos e aproxima a população dos serviços públicos, fortalecendo a relação entre quem paga e quem administra. A arrecadação também ganha eficiência, garantindo que mais recursos retornem em melhorias para a própria cidade.

O acesso ao serviço é simples. O morador entra no portal oficial, seleciona sua Inscrição Municipal, escolhe o tipo de pagamento e confirma a operação. No cartão de crédito, é possível parcelar conforme as condições da operadora; no débito, o valor é descontado na hora; e pelo Pix, a confirmação ocorre quase de imediato.

Para o secretário de Fazenda, João Batista Gonçalves, a mudança representa um avanço importante. Ele destacou que a modernização facilita a vida do contribuinte e consolida uma cidade mais conectada, com processos ágeis e relação direta com a população.