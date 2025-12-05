Moradores ganham mais praticidade ao quitar tributos municipais com novas opções de pagamentoFoto: Ilustração
Rio das Ostras libera novas formas de pagamento e aproxima contribuinte dos serviços públicos
Cartão de crédito, débito e Pix passam a integrar a rotina de quem precisa regularizar tributos municipais com mais rapidez e menos burocracia
Era digital na Saúde será inaugurada em Rio das Ostras e vai facilitar o acesso a consultas e exames
Implantação do e-SUS Regulação integra setores, elimina papelada e garante mais transparência para quem depende do atendimento público
Carlos Augusto e André Português trocam experiências e reforçam visão de gestão em Rio das Ostras
Encontro entre os gestores aproxima ideias, amplia horizontes e destaca práticas que transformaram Miguel Pereira em referência no Estado
Caravana do Empreendedorismo lota encontro em Rio das Ostras e abre espaço para ouvir quem faz a economia girar
Evento reúne empreendedores, representantes do Estado e lideranças locais para construir propostas e fortalecer políticas públicas voltadas ao setor
Ação rápida da PM desmonta ponto de venda de drogas em Rio das Ostras
Patrulhamento no Nova Esperança flagra movimentação suspeita e termina com prisão, apreensão de várias drogas e dinheiro
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
