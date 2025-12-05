Sistema digital organiza solicitações e facilita o acesso dos pacientes aos serviços de saúde - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:24

Rio das Ostras - A Rede Municipal de Saúde de Rio das Ostras começou a viver um novo capítulo. A cidade iniciou a implantação do e-SUS Regulação, ferramenta que coloca tecnologia no centro da gestão de consultas, exames e procedimentos, deixando para trás antigas listas paralelas e trazendo mais clareza, rapidez e organização ao atendimento.

O sistema, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, reúne em uma única plataforma todas as solicitações feitas nas unidades básicas. Cada pedido gera um código exclusivo, entregue ao paciente, que passa a acompanhar seu fluxo dentro da rede. Essa identificação garante segurança, evita duplicidades e impede fraudes, permitindo que o município pague apenas pelos procedimentos realmente realizados.

Para a subsecretária de Atenção Especializada, Deiva Motta, a mudança representa um divisor de águas. Ela explica que, antes, os registros ficavam espalhados em diferentes setores, sem integração ou padronização. Agora, todas as informações dialogam entre si e também com as bases do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, fortalecendo a transparência e a gestão.

O caminho do atendimento ficou mais claro. O médico identifica a necessidade, insere o pedido no sistema e a equipe técnica da Coga avalia e autoriza. Quando surge a vaga, a própria unidade básica comunica o paciente sobre data, hora e local. Nos casos em que o procedimento é feito fora da rede municipal, a coordenação avisa a estrutura estadual, que conclui o agendamento.

O e-SUS Regulação também organiza a fila por prioridade clínica, garantindo que casos mais graves recebam atenção antes dos de rotina. O processo, totalmente digital, segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados e os padrões de segurança do Ministério da Saúde.

Vale lembrar que o sistema atende apenas aos procedimentos eletivos. Situações de urgência e emergência continuam sendo direcionadas diretamente para a UPA ou o Pronto-Socorro Municipal.

A implantação, segundo a gestão, é fruto da parceria entre a Secretaria de Saúde e a área de Tecnologia da Informação, que estruturou a transição para a nova plataforma. A expectativa é que, com o sistema em plena operação, a cidade consolide uma saúde mais organizada, transparente e conectada às necessidades da população.