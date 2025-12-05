Material recolhido pela PM inclui cocaína, maconha, crack, haxixe e frascos de loló encontrados com o suspeito - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 12:24

Rio das Ostras - O movimento estranho numa banca improvisada na Rua Joaquim de Azeredo chamou a atenção das equipes do 32º BPM durante a tarde de quinta-feira (4), no Nova Esperança, em Rio das Ostras. A aproximação das viaturas desfez a falsa tranquilidade do ponto, onde policiais flagraram a venda de drogas acontecendo à vista de quem passava pela região.

Assim que percebeu a presença da PM, o grupo que ocupava a banca tentou escapar. Um dos homens foi alcançado ainda na rua e acabou detido. Com ele, os policiais recolheram 172 gramas de cocaína, 210 gramas de maconha, porções fracionadas da mesma droga somando 260 gramas, 100 gramas de haxixe, 79 pedras de crack, além de 56 frascos de loló, dinheiro e um celular.

A apreensão revelou a dimensão da atividade que funcionava no local e que mantinha a vizinhança desconfiada pela circulação intensa. O homem detido foi levado para a 128ª Delegacia, onde ficou autuado por tráfico de drogas e permanece sob responsabilidade da Justiça. Todo o material recolhido foi apresentado à autoridade policial.