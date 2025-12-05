Material recolhido pela PM inclui cocaína, maconha, crack, haxixe e frascos de loló encontrados com o suspeitoFoto: Divulgação
Ação rápida da PM desmonta ponto de venda de drogas em Rio das Ostras
Patrulhamento no Nova Esperança flagra movimentação suspeita e termina com prisão, apreensão de várias drogas e dinheiro
Ação rápida da PM desmonta ponto de venda de drogas em Rio das Ostras
Patrulhamento no Nova Esperança flagra movimentação suspeita e termina com prisão, apreensão de várias drogas e dinheiro
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Fé toma conta de Rio das Ostras em dois dias de homenagens à Padroeira
Procissões, missa campal e shows movimentam o Centro e a Extensão do Bosque neste domingo e segunda, reunindo moradores em clima de devoção e celebração
Temporal assusta moradores e Rio das Ostras intensifica ações para limpar a cidade
Equipes atuam em mutirão após ventos fortes e chuva intensa, liberando vias, podando árvores com risco e monitorando áreas afetadas
Regata Partiu Verão leva adrenalina e colorido de veleiros à Praia do Centro
Competição reúne cerca de 40 embarcações e recebe atletas de várias cidades, enquanto a Boca da Barra sedia festival de travessias no mesmo fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.