Rio das Ostras conquista, pela primeira vez, o Selo Prata de Transparência Pública
Prêmio concedido pelo TCE-RJ será entregue dia 11 no Rio
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
Era digital na Saúde será inaugurada em Rio das Ostras e vai facilitar o acesso a consultas e exames
Implantação do e-SUS Regulação integra setores, elimina papelada e garante mais transparência para quem depende do atendimento público
Rio das Ostras libera novas formas de pagamento e aproxima contribuinte dos serviços públicos
Cartão de crédito, débito e Pix passam a integrar a rotina de quem precisa regularizar tributos municipais com mais rapidez e menos burocracia
Carlos Augusto e André Português trocam experiências e reforçam visão de gestão em Rio das Ostras
Encontro entre os gestores aproxima ideias, amplia horizontes e destaca práticas que transformaram Miguel Pereira em referência no Estado
