Centro de Educação Ambiental Cedro completa 11 anos com ações que aproximam moradores da naturezaFoto: Divulgação

Publicado 06/12/2025 17:26

Rio das Ostras - O Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras, conhecido como Cedro, completa 11 anos nesta segunda-feira, 8 de dezembro, consolidando sua trajetória como um dos espaços mais importantes para quem acredita no cuidado com a natureza e na educação como caminho para transformar vidas. A unidade se tornou referência ao unir preservação, participação popular e projetos que fortalecem vínculos sociais.

A Horta Comunitária é um dos projetos mais queridos pela população. O cultivo de hortaliças, legumes, verduras e frutas vira alimento para famílias atendidas pelos CRAS, por meio de parceria com a Secretaria de Assistência Social. Mais de 30 espécies são cuidadas diariamente, criando um ambiente que estimula solidariedade, aprendizagem e alimentação saudável. O Cedro também mantém uma horta de plantas medicinais, área de compostagem e acolhe mais de 35 espécies nativas da Mata Atlântica, restinga e mangue.

O Ponto de Entrega Voluntária funciona sem interrupções e recebe materiais como papel, plástico, vidro, metal, papelão, tampinhas, lacres e lixo eletrônico. Para garantir segurança e eficiência na reciclagem, os resíduos precisam ser entregues limpos e secos. O espaço também recebe óleo vegetal usado, pilhas e baterias. Esses itens devem ser entregues diretamente à equipe entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira.

O material coletado segue para empresas de gestão ambiental parceiras. Esse trabalho fortalece a cadeia da reciclagem no município, contribui para a renda de catadores e incentiva a inclusão produtiva. A educação ambiental também ganha destaque com o Museu das Coisas, um espaço que convida a população a refletir sobre consumo, reaproveitamento e sustentabilidade. O local ainda recebe doações de livros, estimulando o acesso à leitura.

A formação de Agentes Ambientais é outro ponto forte. Crianças, adolescentes e adultos participam de atividades criadas em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que fortalecem o senso de responsabilidade ambiental.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Torres, considera que o aniversário do Cedro representa uma fase de valorização da política pública ambiental. Ele afirma que a unidade retomou sua função de promover ações educativas e incentivar práticas sustentáveis.

A coordenadora Martha Evelyn destaca que o Centro vive um momento de reestruturação. Ela reforça que a missão de formar agentes ambientais está sendo retomada com força e que novos projetos já estão em andamento para os próximos anos.

O Cedro leva o nome do professor e advogado Leandro Faria Sarzedas, que faleceu em 2013 enquanto ocupava o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente. Ele é lembrado pela dedicação à educação cidadã, pelo compromisso com o meio ambiente e pela crença na transformação social por meio do conhecimento. Seu legado continua inspirando o trabalho desenvolvido na unidade.