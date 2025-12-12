Parte da frota de vans foi recolhida após motoristas relatarem pressão criminosa para continuar circulandoFoto: Divulgação
Ameaça de "pedágio do crime" paralisa vans e volta a colocar Rio das Ostras em alerta
Mensagens atribuídas ao tráfico intimidam motoristas e interrompem a circulação do transporte alternativo
Ameaça de "pedágio do crime" paralisa vans e volta a colocar Rio das Ostras em alerta
Mensagens atribuídas ao tráfico intimidam motoristas e interrompem a circulação do transporte alternativo
Alexandre Martins reforça política de inclusão com entrega de veículos adaptados
Prefeito de Búzios destacou parceria com o legislativo e atuação da secretaria da Pessoa com Deficiência
Prefeito de Arraial do Cabo destaca parceria com comunidade no selo Bandeira Azul
O hasteamento foi acompanhado por pescadores, artesãs e moradores, que transformaram o evento em uma celebração da própria identidade cabista
Cascata invertida e fogos musicados vão transformar a virada em Rio das Ostras
Réveillon 2026 aposta em efeitos inéditos no Emissário Submarino, fogos sincronizados no Centro e visual ampliado pela orla
Juventude planta futuro em Rio das Ostras com o Projeto Ipês da Juventude
Ação marca os 20 anos do Nasa e transforma emoção em cuidado com a cidade
Moto roubada é reconhecida em rua do Palmital e PM frustra plano de receptadores em Rio das Ostras
Patrulha atento do 32º BPM identifica veículo sem placa, confirma registro de roubo e devolve alívio à dona da moto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.