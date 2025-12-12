Parte da frota de vans foi recolhida após motoristas relatarem pressão criminosa para continuar circulandoFoto: Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio das Ostras - Mensagens atribuídas ao tráfico provocaram mais uma paralisação no transporte alternativo de Rio das Ostras. Motoristas relataram ter recebido um aviso exigindo o pagamento de um “pedágio” ilegal para permitir a circulação das vans, o que fez muitos recolherem os veículos por medo de represálias.
A movimentação criminosa reacende o alerta no município, que já havia enfrentado situação semelhante no mês anterior. Segundo relatos, o conteúdo das mensagens impunha uma taxa sob ameaça de ataques, cenário que levou os profissionais a suspender o serviço de imediato.
O clima de incerteza tomou conta das rotas e afetou toda a operação das vans, enquanto autoridades avaliam as denúncias e monitoram a possível atuação de grupos criminosos na região.
A reportagem de O DIA tenta contato com o Detro Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro e com o 32º Batalhão de Polícia Militar, para apurar detalhes e confirmar informações sobre o episódio.
fotogaleria
Parte da frota de vans foi recolhida após motoristas relatarem pressão criminosa para continuar circulando
Parte da frota de vans foi recolhida após motoristas relatarem pressão criminosa para continuar circulando