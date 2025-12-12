Parte da frota de vans foi recolhida após motoristas relatarem pressão criminosa para continuar circulando - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 19:24

Rio das Ostras - Mensagens atribuídas ao tráfico provocaram mais uma paralisação no transporte alternativo de Rio das Ostras. Motoristas relataram ter recebido um aviso exigindo o pagamento de um “pedágio” ilegal para permitir a circulação das vans, o que fez muitos recolherem os veículos por medo de represálias.

A movimentação criminosa reacende o alerta no município, que já havia enfrentado situação semelhante no mês anterior. Segundo relatos, o conteúdo das mensagens impunha uma taxa sob ameaça de ataques, cenário que levou os profissionais a suspender o serviço de imediato.

O clima de incerteza tomou conta das rotas e afetou toda a operação das vans, enquanto autoridades avaliam as denúncias e monitoram a possível atuação de grupos criminosos na região.

A reportagem de O DIA tenta contato com o Detro Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro e com o 32º Batalhão de Polícia Militar, para apurar detalhes e confirmar informações sobre o episódio.