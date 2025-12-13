Representantes de Rio das Ostras acompanharam debates sobre energia, royalties e novos caminhos econômicos para a região - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2025 12:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou na pauta das grandes discussões sobre energia e desenvolvimento regional ao participar do Connex-E 2025, encontro que reuniu especialistas, gestores públicos e representantes da indústria para projetar os próximos passos da Bacia de Campos. O evento aconteceu em Campos e colocou em evidência temas decisivos para os municípios produtores de petróleo.

Com o tema Conectando Energia, Desenvolvimento e Territórios, o encontro foi promovido pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e abriu espaço para reflexões sobre royalties, economia azul e alternativas para a expansão sustentável do setor energético. Ao longo do dia, a delegação rio-ostrense acompanhou painéis que abordaram o futuro da Bacia de Campos, novos modelos de gestão dos royalties e o mar como fronteira de inovação e negócios.

A programação também contou com rodadas de negócios, palestras técnicas e exposição de projetos, criando um ambiente propício para troca de experiências e articulação institucional. A presença no evento dialoga com a estratégia local de atrair investimentos, estimular fornecedores regionais e ampliar oportunidades ligadas ao petróleo, gás e às energias sustentáveis, com atenção especial à Zona Especial de Negócios.

Para o coordenador de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Max, discutir o futuro da região é uma necessidade concreta. Segundo ele, a vida útil de um campo de petróleo depende mais de fatores econômicos do que geológicos, o que exige planejamento e visão de longo prazo. O coordenador destacou ainda o empenho do prefeito Carlos Augusto em recolocar Rio das Ostras em posição de protagonismo no setor, fortalecendo a cadeia produtiva, atraindo empresas e criando novas oportunidades de emprego e renda.