Agentes atuaram na trilha de acesso à Praia de Itapebussus e evitaram danos maiores ao ecossistema protegidoFoto: Divulgação
Fogo contido a tempo salva área ambiental em Rio das Ostras
Ação rápida da Defesa Ambiental impede avanço de incêndio criminoso em Itapebussus
Rio das Ostras marca presença em debate estratégico sobre o futuro da Bacia de Campos
Município acompanha tendências do setor energético e reforça articulação por desenvolvimento sustentável
Ameaça de "pedágio do crime" paralisa vans e volta a colocar Rio das Ostras em alerta
Mensagens atribuídas ao tráfico intimidam motoristas e interrompem a circulação do transporte alternativo
Alexandre Martins reforça política de inclusão com entrega de veículos adaptados
Prefeito de Búzios destacou parceria com o legislativo e atuação da secretaria da Pessoa com Deficiência
Prefeito de Arraial do Cabo destaca parceria com comunidade no selo Bandeira Azul
O hasteamento foi acompanhado por pescadores, artesãs e moradores, que transformaram o evento em uma celebração da própria identidade cabista
Cascata invertida e fogos musicados vão transformar a virada em Rio das Ostras
Réveillon 2026 aposta em efeitos inéditos no Emissário Submarino, fogos sincronizados no Centro e visual ampliado pela orla
