Agentes atuaram na trilha de acesso à Praia de Itapebussus e evitaram danos maiores ao ecossistema protegidoFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2025 12:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras evitou um prejuízo ambiental maior com uma resposta rápida que fez a diferença. Uma ação da Coordenadoria de Defesa Ambiental conseguiu conter, ainda no início, um incêndio criminoso registrado na Área de Relevante Interesse Ecológico de Itapebussus, uma das regiões naturais mais sensíveis do município.

O foco do fogo surgiu na principal trilha que liga a Rodovia RJ-106 à Praia de Itapebussus, rota bastante utilizada por visitantes. A pronta intervenção impediu que as chamas se espalhassem pela vegetação nativa, protegendo a fauna, a flora e o equilíbrio do ecossistema local.

Após extinguir o incêndio, a equipe seguiu com fiscalização na faixa de areia e identificou três barracas de acampamento instaladas de forma irregular dentro da área protegida. As estruturas foram retiradas, e os responsáveis receberam orientações sobre as regras de preservação e a importância do uso consciente do espaço natural.

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Ambiental, toda a abordagem ocorreu de forma tranquila, com foco educativo. A Guarda Ambiental Municipal informou que a fiscalização segue reforçada nas orlas da cidade, especialmente em períodos de maior circulação, como forma de prevenir crimes ambientais e garantir a proteção das áreas naturais de Rio das Ostras.