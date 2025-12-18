Artistas ocupam a Concha Acústica da Praça São Pedro e transformam o espaço em um grande cenário natalino - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/12/2025 11:00

Rio das Ostras - Artistas de Rio das Ostras tomam o Centro da cidade para contar o Natal de um jeito diferente, mais próximo das raízes, da memória coletiva e da emoção compartilhada. A Praça São Pedro se transforma em palco a céu aberto com o espetáculo “Nascimento do Menino Rei”, apresentado nos dias 19 e 20 de dezembro, às 20h, na Concha Acústica, com entrada gratuita e classificação livre.

O Auto de Natal propõe uma releitura sensível do nascimento do Menino Deus, guiada pela oralidade africana, pela poesia popular e pela tradição caiçara. A narrativa foge do convencional e convida o público a vivenciar a história como uma travessia coletiva, marcada pela fé, pela resistência cultural e pelo encontro entre passado e presente.

À beira-mar, um Griot conduz a cena e costura os caminhos de Maria, José, do Anjo e dos Reis Magos, transformando a encenação em um ritual de partilha. Canto, dança e interpretação se unem em uma linguagem construída de forma colaborativa, onde cada gesto carrega identidade e pertencimento.

O nascimento do Menino Rei surge como símbolo de renovação da comunidade, da esperança que se renova e da cultura como força viva do território. Mais do que um espetáculo, o Auto propõe um momento de escuta, acolhimento e celebração da diversidade que forma a cidade.

A montagem integra a programação cultural de Natal e reforça o papel da arte como instrumento de formação, encontro e valorização dos talentos locais, aberta a moradores e visitantes.