Crianças se divertem em festa de Natal com brincadeiras, livros e a presença do Papai Noel em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Crianças se divertem em festa de Natal com brincadeiras, livros e a presença do Papai Noel em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 18/12/2025 11:13

Rio das Ostras - As crianças de Rio das Ostras terão um Natal com mais cor, cuidado e sorrisos espalhados pelos bairros. A cidade prepara duas grandes Festas de Natal das Crianças, pensadas para oferecer diversão, acolhimento e experiências que vão além da brincadeira. Os encontros acontecem nesta sexta-feira (19), no bairro Âncora, e no sábado (20), em Cidade Beira Mar, sempre das 10h às 15h.

A programação foi desenhada para transformar os espaços em ambientes de alegria e convivência. Papai Noel marca presença, enquanto tendas literárias distribuem livros e estimulam o contato com a leitura desde cedo. Ao longo do dia, animadores conduzem atividades recreativas e educativas, com brinquedos infantis, maquiagem artística, espaço beleza, área baby e ações voltadas ao cuidado emocional e social.

O evento também inclui atendimentos com psicólogo, orientação em saúde bucal e momentos de integração para toda a família. Pipoca e cachorro-quente completam o clima de festa e reforçam a proposta de um Natal acessível, próximo e cheio de significado para o público infantil.

Na sexta-feira, a celebração no Âncora acontece no estacionamento em frente ao Supermercado Âncora, às margens da Rodovia Amaral Peixoto. Já no sábado, Cidade Beira Mar recebe a festa na Alameda Campomar, sem número, em frente à Unidade de Saúde Nilson Marins, onde funcionava o antigo Coga.

As festas fazem parte da programação natalina voltada à infância e buscam criar memórias afetivas, fortalecer vínculos comunitários e garantir que o espírito do Natal chegue a quem mais espera por ele: as crianças.