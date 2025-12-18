Crianças se divertem em festa de Natal com brincadeiras, livros e a presença do Papai Noel em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Crianças ganham dois dias de Natal com livros, brincadeiras e afeto em Rio das Ostras
Festas gratuitas no Âncora e em Cidade Beira Mar levam Papai Noel, recreação e ações educativas para a garotada
Quando o Natal encontra a ancestralidade, a praça vira palco em Rio das Ostras
Auto "Nascimento do Menino Rei" reinventa a história do Natal com poesia popular, tradição caiçara e saberes africanos
Rio das Ostras transforma tradição natalina em festival e movimenta padarias de bairro
Festival da Rabanada estreia na cidade, envolve 14 estabelecimentos e convida o público a eleger a melhor receita
Polícia Militar assume presença fixa no Âncora e muda rotina da comunidade
Base móvel instalada em ponto estratégico amplia segurança e busca enfraquecer o tráfico em Rio das Ostras
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
