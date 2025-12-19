Nova iluminação em LED começa a mudar o visual noturno da Praça da Baleia, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:49

Rio das Ostras - A Praça da Baleia, um dos pontos mais conhecidos e movimentados de Rio das Ostras, começou a viver uma nova fase. O espaço passou a receber, nesta semana, a substituição das antigas luminárias por iluminação em LED, trazendo mais claridade, segurança e conforto para quem circula pelo local, especialmente à noite.

A intervenção inclui a reforma dos postes e a proteção dos sistemas elétricos, com aterramento adequado para reduzir riscos e garantir mais segurança em uma área de grande circulação. Antes, a iluminação apresentava falta de padronização e variação de potência, o que comprometia a visibilidade. Com as novas luminárias, o fluxo luminoso se torna mais uniforme e eficiente.

Além do impacto visual e da sensação de segurança, a troca também representa economia. As lâmpadas de LED consomem menos energia e possuem vida útil mais longa, o que pode reduzir em até 75 por cento os custos com eletricidade ao longo do tempo.

O cronograma de modernização segue avançando e outras localidades devem receber o mesmo serviço nos próximos meses, com previsão de chegada ao Centro da cidade. A iniciativa reforça o cuidado com os espaços públicos e valoriza áreas que fazem parte da rotina e do lazer da população.