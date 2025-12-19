Cães e gatos aguardam um novo lar durante edição especial da Feira de Adoção no Centro da cidade - Foto: Ilustração

Publicado 19/12/2025 10:56

Rio das Ostras - O Natal ganha outro significado quando a solidariedade vira escolha. Rio das Ostras realiza neste sábado, dia 20, uma edição especial da Feira de Adoção Animal, levando à Praça José Pereira Câmara, no Centro, a chance de transformar histórias e criar novos lares. A ação acontece das 9h às 14h e deve reunir cerca de 30 cães e gatos, a maioria filhotes, prontos para adoção responsável.

O evento é organizado pelo Programa de Saúde Animal e convida moradores a conhecerem de perto animais resgatados, saudáveis e acompanhados por equipe técnica. Os cães e gatos adultos são entregues vermifugados e castrados. Já os filhotes seguem para adoção com a castração previamente agendada, assegurando cuidado contínuo e controle populacional.

Além de aproximar pessoas e animais, a feira também orienta os futuros tutores sobre guarda responsável, rotina de cuidados e bem-estar. Para adotar, é preciso apresentar documento de identidade, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade no local.

A programação deste sábado também marca um avanço importante na política de proteção animal. O município faz a entrega oficial do Castramóvel ao Programa de Saúde Animal. A unidade móvel vai ampliar o acesso à castração gratuita de cães e gatos, com início das atividades previsto para 2026, fortalecendo ações de prevenção e saúde pública.

A edição natalina conta ainda com parceria da Farmácia de Manipulação Ciência Magistral, somando esforços para incentivar a adoção consciente e reforçar que um gesto simples pode mudar vidas, tanto de quem adota quanto de quem é adotado.