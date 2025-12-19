Cães e gatos aguardam um novo lar durante edição especial da Feira de Adoção no Centro da cidadeFoto: Ilustração
Natal pode começar com um gesto de amor em Rio das Ostras
Feira de Adoção leva cerca de 30 cães e gatos à Praça José Pereira Câmara neste sábado
Praça da Baleia ganha nova luz e reforça segurança em Rio das Ostras
Modernização com tecnologia LED transforma um dos cartões-postais da cidade e melhora a experiência de moradores e turistas
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
Crianças ganham dois dias de Natal com livros, brincadeiras e afeto em Rio das Ostras
Festas gratuitas no Âncora e em Cidade Beira Mar levam Papai Noel, recreação e ações educativas para a garotada
Quando o Natal encontra a ancestralidade, a praça vira palco em Rio das Ostras
Auto "Nascimento do Menino Rei" reinventa a história do Natal com poesia popular, tradição caiçara e saberes africanos
Rio das Ostras transforma tradição natalina em festival e movimenta padarias de bairro
Festival da Rabanada estreia na cidade, envolve 14 estabelecimentos e convida o público a eleger a melhor receita
