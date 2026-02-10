Equipes atuam na limpeza e no escoamento da água após chuva intensa em bairro de Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Equipes atuam na limpeza e no escoamento da água após chuva intensa em bairro de Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2026 13:21

Rio das Ostras - A água caiu rápido, pesada e sem aviso. A chuva intensa que atingiu Rio das Ostras no domingo transformou ruas em corredores de enxurrada, invadiu equipamentos públicos e colocou bairros inteiros em alerta. Em apenas meia hora, entre 17h30 e 18h, os pluviômetros marcaram cerca de 50 milímetros de precipitação, metade do volume registrado ao longo de todo o dia, que chegou a 100 milímetros no perímetro urbano.

O impacto foi sentido em diferentes pontos da cidade. Cidade Praiana, Jardim Campomar, Chácara Mariléa, Nova Cidade, Parque Zabulão, Enseada das Gaivotas, Praia Âncora e Jardim Franco estão entre as localidades mais afetadas. Vias ficaram alagadas, árvores caíram e equipes precisaram atuar para retirar água de unidades municipais de saúde e educação, imagens que circularam nas redes sociais e chamaram a atenção da população.

Desde as primeiras horas após a chuva, uma ação conjunta reúne Defesa Civil, Serviços Públicos, Meio Ambiente, SAAE e Guarda Ambiental, com trabalhos de limpeza, desobstrução de vias e uso de bombas de sucção nos pontos mais críticos. Apesar dos transtornos, o município não registrou ocorrências graves.

Segundo a Defesa Civil, o grande desafio tem sido o solo encharcado e os canais cheios, o que dificulta o escoamento da água. A previsão do CEMADEN-RJ indica que o tempo segue instável até sexta-feira, com possibilidade de novas pancadas, raios e rajadas de vento.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, que atende 24 horas, pelos telefones 199 ou (22) 2760-8394, também disponível via WhatsApp. O SAMU pode ser chamado pelo 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.