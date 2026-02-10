Rio das Ostras - O Carnaval de Rio das Ostras já tem roteiro definido e promete ocupar as ruas com alegria, tradição e diversidade. Entre 13 e 18 de fevereiro, os blocos carnavalescos desfilam pelas orlas do Centro e de Costazul, criando um circuito de festa que se estende da manhã até a noite e reúne moradores, foliões antigos e visitantes.
A proposta da programação é simples e eficiente: espalhar os horários, valorizar os blocos tradicionais e permitir que diferentes públicos encontrem espaço para curtir a folia. Marchinhas, samba, irreverência e identidade local dão o tom dos desfiles, que mantêm viva a cultura carnavalesca da cidade.
No Centro, a agenda começa na quinta-feira, dia 13, com o Blocana e o Siri com Câimbra. Ao longo dos dias seguintes, nomes já conhecidos do público, como Saideira, Melhor Idade, Gigante da Colina, Boi Bumbá, Ostranense e LGBT Folia, garantem a animação em diferentes turnos. O encerramento da programação central acontece no dia 21, com apresentações na Boca da Barra.
Em Costazul, os desfiles também seguem ritmo intenso, com blocos como Pescoço do Peru, Amigos Patinhos, Ostrafla, Acadêmicos de Costazul, Kerostras, Cabaré da Folia e Torresmo, reforçando a tradição do bairro como um dos principais palcos do Carnaval local.
Além dos blocos de rua, a cidade reserva espaço especial para crianças e famílias. As matinês da Lagoa de Iriry acontecem de sábado a terça, das 15h às 18h, com recreação, música e ambiente lúdico. O bailinho conta ainda com uma hora diária de som reduzido, das 15h às 16h, garantindo conforto para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e permitindo a participação de animais de estimação.
A partir das 18h, a Lagoa recebe o CarnaJazz, que mistura carnaval e música instrumental, com atrações como Orquestra Sambaqui, Batuk Marley, Bloco do Sargento Pimenta, Afroribeirinhos, Farofa do Luan, Orquestra Voadora, Gafieira da Elza e Zé Bigode Orquestra.
Com blocos nas ruas, programação infantil e shows ao ar livre, Rio das Ostras reforça um Carnaval plural, acessível e com a cara da cidade.
Confira a programação: Carnaval – Blocos | Centro
13 de fevereiro 18h30 – Blocana 21h – Siri com Câimbra
14 de fevereiro 16h – Saideira 18h30 – Blocana 21h – LGBT Folia
15 de fevereiro 10h – Melhor Idade 14h30 – Gigante da Colina 18h30 – Siri com Câimbra 21h – Boi Bumbá
16 de fevereiro 16h – Ostranense 18h30 – Boi Bumbá 21h – Siri com Câimbra
17 de fevereiro 18h30 – Blocana 21h – LGBT Folia
21 de fevereiro 16h – Saideira (Boca da Barra) 18h30 – Marah Show
Carnaval – Blocos | Costazul 13 de fevereiro 18h30 – Pescoço do Peru 21h – Amigos Patinhos
14 de fevereiro 17h30 – Ostrafla 19h30 – Acadêmicos Costazul 21h30 – Amigos
15 de fevereiro 15h30 – Kerostras 17h30 – Pescoço do Peru 19h30 – Barata 21h30 – Patinhos
16 de fevereiro 15h30 – Secretos 17h30 – Pescoço do Peru 19h30 – Acadêmicos Costazul 21h30 – Marah
17 de fevereiro 15h30 – Kerostras 17h30 – Patinhos 19h30 – Cabaré da Folia 21h30 – Amigos
