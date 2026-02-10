Blocos carnavalescos arrastam foliões pela orla e mantêm viva a tradição do Carnaval em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2026 13:29

Rio das Ostras - O Carnaval de Rio das Ostras já tem roteiro definido e promete ocupar as ruas com alegria, tradição e diversidade. Entre 13 e 18 de fevereiro, os blocos carnavalescos desfilam pelas orlas do Centro e de Costazul, criando um circuito de festa que se estende da manhã até a noite e reúne moradores, foliões antigos e visitantes.

A proposta da programação é simples e eficiente: espalhar os horários, valorizar os blocos tradicionais e permitir que diferentes públicos encontrem espaço para curtir a folia. Marchinhas, samba, irreverência e identidade local dão o tom dos desfiles, que mantêm viva a cultura carnavalesca da cidade.

No Centro, a agenda começa na quinta-feira, dia 13, com o Blocana e o Siri com Câimbra. Ao longo dos dias seguintes, nomes já conhecidos do público, como Saideira, Melhor Idade, Gigante da Colina, Boi Bumbá, Ostranense e LGBT Folia, garantem a animação em diferentes turnos. O encerramento da programação central acontece no dia 21, com apresentações na Boca da Barra.

Em Costazul, os desfiles também seguem ritmo intenso, com blocos como Pescoço do Peru, Amigos Patinhos, Ostrafla, Acadêmicos de Costazul, Kerostras, Cabaré da Folia e Torresmo, reforçando a tradição do bairro como um dos principais palcos do Carnaval local.

Além dos blocos de rua, a cidade reserva espaço especial para crianças e famílias. As matinês da Lagoa de Iriry acontecem de sábado a terça, das 15h às 18h, com recreação, música e ambiente lúdico. O bailinho conta ainda com uma hora diária de som reduzido, das 15h às 16h, garantindo conforto para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e permitindo a participação de animais de estimação.

A partir das 18h, a Lagoa recebe o CarnaJazz, que mistura carnaval e música instrumental, com atrações como Orquestra Sambaqui, Batuk Marley, Bloco do Sargento Pimenta, Afroribeirinhos, Farofa do Luan, Orquestra Voadora, Gafieira da Elza e Zé Bigode Orquestra.

Com blocos nas ruas, programação infantil e shows ao ar livre, Rio das Ostras reforça um Carnaval plural, acessível e com a cara da cidade.

Confira a programação:

Carnaval – Blocos | Centro

13 de fevereiro

18h30 – Blocana

21h – Siri com Câimbra

14 de fevereiro

16h – Saideira

18h30 – Blocana

21h – LGBT Folia

15 de fevereiro

10h – Melhor Idade

14h30 – Gigante da Colina

18h30 – Siri com Câimbra

21h – Boi Bumbá

16 de fevereiro

16h – Ostranense

18h30 – Boi Bumbá

21h – Siri com Câimbra

17 de fevereiro

18h30 – Blocana

21h – LGBT Folia

21 de fevereiro

16h – Saideira (Boca da Barra)

18h30 – Marah Show

Carnaval – Blocos | Costazul

13 de fevereiro

18h30 – Pescoço do Peru

21h – Amigos Patinhos

14 de fevereiro

17h30 – Ostrafla

19h30 – Acadêmicos Costazul

21h30 – Amigos

15 de fevereiro

15h30 – Kerostras

17h30 – Pescoço do Peru

19h30 – Barata

21h30 – Patinhos

16 de fevereiro

15h30 – Secretos

17h30 – Pescoço do Peru

19h30 – Acadêmicos Costazul

21h30 – Marah

17 de fevereiro

15h30 – Kerostras

17h30 – Patinhos

19h30 – Cabaré da Folia

21h30 – Amigos

18 de fevereiro

18h – Torresmo

