Representantes do setor imobiliário e da construção civil discutem planejamento da Feira Construir 2026 em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Representantes do setor imobiliário e da construção civil discutem planejamento da Feira Construir 2026 em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/03/2026 11:42

Rio das Ostras - A construção civil de Rio das Ostras entrou no radar de novas oportunidades de negócios com o início do planejamento da Feira Construir 2026. Representantes do setor imobiliário, do comércio e de entidades técnicas se reuniram para discutir os primeiros passos da organização do evento, que promete reunir empresas, investidores e profissionais ligados à cadeia produtiva da construção.

O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e teve como foco estruturar a próxima edição da feira, prevista para ocorrer entre os dias 20 e 23 de agosto. A iniciativa é organizada pela Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras e tem como proposta fortalecer o setor e ampliar o ambiente de negócios na cidade.

Durante a reunião, os participantes discutiram ideias para ampliar a estrutura do evento e tornar a feira ainda mais atrativa. Entre as propostas analisadas estão a criação de uma área gourmet, espaços dedicados à capacitação profissional e um novo modelo de estandes que permita a participação de um número maior de expositores.

A presença de entidades representativas também foi destacada como ponto estratégico para fortalecer a troca de conhecimento entre profissionais da área e estimular parcerias comerciais.

Outro tema debatido foi a integração entre construção civil, mercado imobiliário e comércio local. A intenção é transformar a feira em um ambiente favorável para networking, apresentação de novas tecnologias e divulgação de serviços ligados ao setor.

Para o diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Max, a construção civil exerce papel fundamental na economia. Segundo ele, o setor movimenta diferentes níveis de qualificação profissional e impulsiona diversas áreas da cadeia produtiva.

O diretor também destacou que o crescimento da atividade estimula a indústria de materiais, o comércio e o setor de serviços, além de contribuir para investimentos em infraestrutura e habitação.

Participaram do encontro representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do Feirão de Imóveis e da Câmara de Dirigentes Lojistas.

A expectativa é que a Feira Construir 2026 se consolide como vitrine de inovação, negócios e qualificação profissional, reunindo empresas e especialistas interessados no crescimento do setor na região.