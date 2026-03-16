Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por furto em residência - Foto: Reprodução Vídeo

Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por furto em residênciaFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 16/03/2026 10:15

Rio das Ostras - Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar detiveram um homem de 43 anos suspeito de envolvimento em furtos a residências em Rio das Ostras. A abordagem aconteceu na noite de domingo, dia 15, no bairro Colinas, após os agentes identificarem características semelhantes às de um suspeito que vinha aparecendo em imagens divulgadas nas redes sociais.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe observou o comportamento do homem e decidiu realizar a abordagem. Na revista feita na mochila que ele carregava, os policiais encontraram vários objetos que levantaram suspeita de ligação com furtos recentes na cidade.

Entre os itens apreendidos estavam um notebook da marca Dell, um tablet Samsung, três cartões bancários, mouse, três fones de ouvido, 13 joias entre anéis, brincos, corrente e pingentes, além de um carregador portátil, um relógio inteligente, ferramentas e dinheiro em espécie com moedas.

O suspeito foi conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde duas vítimas compareceram à unidade policial. Elas reconheceram o homem e também identificaram parte dos objetos que haviam sido furtados de suas residências.

Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por furto em residência. Apesar da autuação, ele responderá ao processo em liberdade, conforme decisão da autoridade de plantão.

Os materiais apreendidos permaneceram na delegacia para registro e demais procedimentos legais.