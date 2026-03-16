Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado por furto em residênciaFoto: Reprodução Vídeo
Polícia detém suspeito de furtos em casas e recupera diversos objetos em Rio das Ostras
Homem de 43 anos foi reconhecido por vítimas após abordagem da PM no bairro Colinas
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Feira da construção civil começa a ganhar forma e promete movimentar negócios em Rio das Ostras
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Trabalho prevê drenagem e pavimentação com investimento de R$ 71,8 milhões
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Espetáculo "Querida Mamãe", estrelado por Sirléa Aleixo, terá duas sessões gratuitas e integra celebração internacional do centenário de Dario Fo
Artesãos ganham semana especial em Rio das Ostras com oficinas, debates e troca de experiências
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