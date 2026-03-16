Motocicleta Yamaha Fazer 250 foi apreendida após policiais identificarem sinais de adulteração no veículo - Foto: Divulgação

Motocicleta Yamaha Fazer 250 foi apreendida após policiais identificarem sinais de adulteração no veículoFoto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 10:25

Rio das Ostras - Um patrulhamento de rotina acabou revelando uma situação suspeita nas ruas de Rio das Ostras. Policiais militares localizaram uma motocicleta com sinais de adulteração na tarde de sábado, dia 14, no bairro Extensão Serramar. O veículo estava sem placa de identificação e chamou a atenção da equipe durante diligências na região.

A ação foi realizada por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar, que atuavam em atividades de verificação relacionadas a ocorrências na localidade. Durante o deslocamento por uma travessa do bairro, os policiais observaram um rapaz conduzindo uma motocicleta sem placa e sem capacete, o que motivou a abordagem imediata.

Na inspeção do veículo, os agentes identificaram irregularidades. A motocicleta, uma Yamaha Fazer 250, apresentava ausência de placa e numeração do chassi suprimida, características que levantaram suspeitas sobre a procedência do veículo.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que havia comprado a motocicleta há cerca de dois dias na localidade de Unamar, distrito de Cabo Frio, pelo valor de R$ 2 mil.

O jovem, de 16 anos, foi conduzido junto com a motocicleta para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada. O veículo permaneceu apreendido para verificação da procedência.

Após prestar esclarecimentos na unidade policial, o adolescente foi liberado por ser menor de idade. O caso segue sob análise das autoridades.