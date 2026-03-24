Profissionais de saúde levam orientação e prevenção contra tuberculose às comunidades - Foto: Divulgação

Profissionais de saúde levam orientação e prevenção contra tuberculose às comunidadesFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 12:46

Rio das Ostras - O combate à tuberculose ganha força nas ruas e unidades de Rio das Ostras com uma série de ações que aproximam informação e cuidado da população. A mobilização marca o Dia Mundial da Tuberculose, celebrado em 24 de março, e reforça a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas.

Com o tema “Sim! Podemos acabar com a tuberculose”, a campanha aposta na conscientização como ferramenta principal para reduzir os casos da doença. Equipes da Atenção Primária percorrem bairros, promovem rodas de conversa e orientam moradores sobre sintomas, prevenção e tratamento.

A programação envolve diversas unidades de saúde, como a do Âncora, Nova Esperança, Cidade Praiana e Recanto, com atividades que incluem dinâmicas educativas, distribuição de material informativo e busca ativa de pessoas com sintomas respiratórios. A agenda segue ao longo do mês e chega a outras localidades, ampliando o alcance das ações.

Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose ainda representa um desafio no país, mas pode ser tratada e curada quando identificada no início. O acompanhamento médico e o uso correto da medicação são fundamentais para interromper a transmissão.

A doença, causada por bactéria que afeta principalmente os pulmões, exige atenção contínua. Em casos mais delicados, pode atingir outros órgãos, sobretudo em pessoas com a imunidade comprometida.

A campanha reforça um recado simples e direto: informação, prevenção e cuidado fazem a diferença na vida de quem enfrenta a doença.