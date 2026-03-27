Crianças participam de atividades temáticas e vivem a magia da Páscoa em programação especial - Foto: Divulgação

Crianças participam de atividades temáticas e vivem a magia da Páscoa em programação especialFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 09:54

Rio das Ostras - O Shopping Plaza Rio das Ostras prepara uma verdadeira imersão no clima de Páscoa com uma programação pensada para encantar crianças e reunir famílias em momentos de alegria e criatividade.

As atividades acontecem nos dias 28 e 29 de março, além de 2, 3 e 4 de abril, sempre na Praça Sudeste do empreendimento, com atrações distribuídas ao longo da tarde e início da noite.

A proposta vai além da diversão. A programação mistura experiências lúdicas e interativas, como oficinas culinárias, atividades manuais e a tradicional caça aos ovos, criando um ambiente que estimula a imaginação dos pequenos e fortalece o convívio familiar.

Entre os destaques está a oficina de ovo recheado, onde as crianças podem montar suas próprias delícias, colocando a mão na massa e explorando sabores. Já na oficina de orelha de coelho, o foco é a criatividade, com produção de adereços em uma atividade leve e divertida.

A caça aos ovos, um dos momentos mais aguardados, transforma os corredores em um cenário de aventura, com a presença do Coelho da Páscoa guiando os participantes em busca de surpresas. Para completar a experiência, o personagem também estará disponível para fotos em um espaço temático.

A participação nas atividades é simples e não exige inscrição prévia. Basta chegar ao local e aproveitar a programação, que inclui opções gratuitas e pagas, garantindo acesso a diferentes públicos.

A iniciativa reforça o apelo da data e transforma o passeio no shopping em uma experiência completa, marcada por interação, diversão e aquele toque doce que não pode faltar na Páscoa.