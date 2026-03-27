Material apreendido e suspeitos foram encaminhados para delegacia após ação no SerramarFoto: Divulgação
Ação da PM fecha o cerco e prende trio por tráfico em Rio das Ostras
Suspeitos tentaram se esconder em telhado, vegetação e imóvel abandonado, mas acabaram capturados
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Fabinho Costa e comitiva articulam revolução na mobilidade da laguna de Araruama
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Procon orienta sobre preços, qualidade e direitos na hora de escolher chocolates, peixes e presentes
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Guarda de Rio das Ostras passa por treinamento e reforça preparo nas ruas
Capacitação inclui técnicas de imobilização, uso de algemas e atualização com equipamentos não letais
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