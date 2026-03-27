Material apreendido e suspeitos foram encaminhados para delegacia após ação no Serramar - Foto: Divulgação

Material apreendido e suspeitos foram encaminhados para delegacia após ação no SerramarFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 09:54

Rio das Ostras - Policiais do 32º BPM desarticularam um ponto de tráfico e prenderam três homens no bairro Serramar, em Rio das Ostras, após uma ação rápida durante patrulhamento de rotina.

A tentativa de fuga chamou atenção dos agentes e deu início a um cerco na região. Um dos suspeitos se escondeu no telhado de uma casa, próximo à caixa d’água. Outro tentou despistar a equipe ao se deitar em uma área de vegetação densa. O terceiro foi localizado nos fundos de um imóvel abandonado. Nenhum conseguiu escapar.

Durante a operação, os policiais encontraram drogas prontas para venda, além de material usado no fracionamento e na ocultação dos entorpecentes. Foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína e um aparelho celular, que pode auxiliar nas investigações.

De acordo com a corporação, os três detidos já possuem histórico criminal, com registros ligados ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que reforça a suspeita de atuação recorrente na região.

Os suspeitos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. Eles vão responder por tráfico de drogas, crime com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

A ação reforça a presença policial no bairro e integra as estratégias de combate ao tráfico na cidade.