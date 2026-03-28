Avaliações acompanham o desempenho dos alunos e orientam estratégias pedagógicas ao longo do ano - Foto: Divulgação

Avaliações acompanham o desempenho dos alunos e orientam estratégias pedagógicas ao longo do anoFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 16:24

Rio das Ostras - Estudantes da rede municipal de Rio das Ostras vivem uma semana importante dentro das salas de aula. Do 1º ao 9º ano, milhares de alunos participam de avaliações que vão além das provas tradicionais e ajudam a mapear, na prática, como está o aprendizado na cidade.

Os testes, aplicados até o dia 2 de abril, fazem parte de duas iniciativas: o sistema do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação e a Avaliação Contínua da Aprendizagem. As provas são focadas em Língua Portuguesa e Matemática, com atenção especial à leitura, interpretação de texto e resolução de problemas do cotidiano.

A proposta é simples e direta. Entender onde os alunos avançaram e onde ainda enfrentam dificuldades. A partir desse diagnóstico, professores e equipes pedagógicas conseguem ajustar o ensino, reforçar conteúdos e criar estratégias mais eficientes dentro da sala de aula.

Este é o primeiro de três ciclos previstos para o ano, com novas etapas programadas para junho e setembro. O acompanhamento contínuo permite observar a evolução dos estudantes e agir de forma mais rápida diante dos desafios.

A aplicação das provas segue um cronograma organizado por regiões do município, com datas definidas por cada unidade escolar. O planejamento busca garantir que todos os alunos participem de forma organizada e sem prejuízo da rotina escolar.

Além do trabalho nas escolas, a participação das famílias também faz diferença. A presença dos alunos e o incentivo em casa ajudam a garantir resultados mais reais, refletindo o desempenho de cada estudante.

Os dados coletados vão orientar ações pedagógicas ao longo do ano, incluindo projetos de reforço e iniciativas voltadas à melhoria da aprendizagem. O objetivo é claro: fortalecer o ensino e garantir que cada aluno avance com mais segurança.