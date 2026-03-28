Encontro abre espaço para moradores opinarem sobre água, esgoto, lixo e drenagem urbana - Foto: Divulgação

Encontro abre espaço para moradores opinarem sobre água, esgoto, lixo e drenagem urbanaFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 16:24

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras terão voz direta nas decisões sobre saneamento básico em dois encontros que prometem influenciar o planejamento da cidade. Nos dias 6 e 7 de abril, a Reunião de Consolidação Participativa do Plano Municipal de Saneamento Básico vai reunir população, técnicos e gestores para discutir problemas e apontar soluções.

O evento acontece das 18h às 21h, na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, com entrada aberta ao público. A proposta é clara: ouvir quem vive a rotina dos bairros e transformar essa experiência em decisões mais eficientes para o município.

Na pauta estão temas que fazem parte do cotidiano da população, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana. A etapa é considerada fundamental para consolidar o diagnóstico da cidade e orientar investimentos futuros.

O secretário Ricardo Torres destacou que o momento é uma oportunidade real de participação popular. Segundo ele, o diálogo direto com os moradores ajuda a construir um plano mais transparente e alinhado com as necessidades locais.

Para ampliar o acesso, haverá transporte gratuito com ida e volta, disponibilizado por meio de inscrição prévia. A medida busca garantir que mais pessoas participem e contribuam com sugestões.

A construção do plano envolve ainda instituições como o Consórcio Intermunicipal Lagos São João e o Instituto Estadual do Ambiente, reforçando o caráter técnico e colaborativo da iniciativa.

O resultado dessas reuniões vai orientar ações que impactam diretamente a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população, consolidando um planejamento mais próximo da realidade da cidade.