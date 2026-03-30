Feira reúne dezenas de empreendedores e conecta sonhos a oportunidades no setor de eventos - Foto: Divulgação

Feira reúne dezenas de empreendedores e conecta sonhos a oportunidades no setor de eventos Foto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:44

Rio das Ostras - O setor de eventos de Rio das Ostras ganhou um novo impulso com o reconhecimento oficial do Salão Simplesmente Noivas, agora incluído no calendário de eventos do município. A conquista reforça o peso do encontro no cenário regional e amplia a expectativa para a próxima edição.

Consolidado como uma vitrine de oportunidades, o salão reúne mais de 60 micro e pequenos empreendedores, que apresentam serviços e produtos voltados para casamentos, festas e celebrações. O ambiente favorece o contato direto entre fornecedores e clientes, criando uma ponte entre quem oferece e quem busca realizar um evento especial.

A inclusão no calendário oficial também fortalece o turismo e a economia local. Com maior visibilidade, a tendência é de crescimento no fluxo de visitantes, inclusive de outras cidades, o que aquece setores como comércio, hotelaria e alimentação.

A próxima edição já tem data marcada e acontecerá nos dias 25 e 26 de julho. A proposta segue a mesma: unir negócios, criatividade e planejamento em um só espaço, ajudando noivos, debutantes e formandos a tirarem seus projetos do papel.

Ao longo dos anos, o evento se firmou como um espaço de valorização dos profissionais da região, estimulando o empreendedorismo e gerando renda. Agora, com o reconhecimento institucional, o salão amplia seu alcance e se consolida como peça importante no desenvolvimento econômico da cidade.