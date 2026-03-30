Material apreendido inclui dinheiro, drogas e itens usados na organização do tráfico - Foto: Divulgação

Material apreendido inclui dinheiro, drogas e itens usados na organização do tráficoFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:44

Rio das Ostras - Uma movimentação suspeita terminou em prejuízo para o tráfico de drogas em Rio das Ostras. A ação da Polícia Militar, resultou na apreensão de dinheiro em espécie, entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.

Policiais do 32º BPM faziam patrulhamento pelo bairro Âncora quando perceberam a atitude suspeita de um homem. Ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu, levantando ainda mais suspeitas e motivando buscas na região.

Durante a varredura, os agentes localizaram uma mochila escondida em um estabelecimento comercial. Dentro dela, encontraram uma grande quantia em dinheiro, além de drogas já prontas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos R$ 68.246 em espécie, 38 pinos de cocaína, 49 porções de maconha e outras 44 unidades de entorpecentes variados. Também foram recolhidos cinco celulares e anotações que indicam a organização da venda de drogas na área.

O material foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Dois suspeitos foram detidos e vão responder por associação para o tráfico.

A ação reforça o combate ao crime organizado no município, atingindo diretamente a estrutura financeira que sustenta o tráfico na região.