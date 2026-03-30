Trabalhadores procuram o Banco de Empregos em busca de uma chance no mercado - Foto: Divulgação

Trabalhadores procuram o Banco de Empregos em busca de uma chance no mercadoFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:43

Rio das Ostras - Oportunidades de trabalho ganham força em Rio das Ostras e movimentam a rotina de quem busca uma colocação no mercado. Nesta segunda-feira (30), o Banco de Empregos do município disponibiliza 576 vagas, contemplando desde quem procura o primeiro emprego até profissionais com experiência.

As chances estão distribuídas em diversas áreas. Entre os destaques aparecem vagas para atendente de restaurante, com 30 oportunidades, operador de loja, entregador, corretor de imóveis e até funções específicas como fabricante de manilhas. A diversidade amplia o alcance e atende diferentes perfis profissionais.

O atendimento acontece no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, das 10h às 17h. Antes da abertura ao público, entre 8h e 10h, o espaço recebe representantes das empresas, o que ajuda a agilizar o processo de encaminhamento dos candidatos.

Para participar, o interessado precisa apresentar documento com foto, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado e currículo. Certificados de cursos também podem fazer diferença na seleção.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à empregabilidade e traz uma nova perspectiva para quem tenta retornar ao mercado ou conquistar a primeira vaga.

A lista completa de oportunidades e os requisitos específicos de cada função seguem disponíveis para consulta online no portal oficial do município.