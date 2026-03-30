Animais resgatados aguardam novas famílias durante feira no Centro da cidade - Foto: Ilustração

Animais resgatados aguardam novas famílias durante feira no Centro da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 30/03/2026 10:47

Rio das Ostras - Animais resgatados ganham uma nova chance de recomeçar em Rio das Ostras. A cidade promove, nesta quinta-feira (2), mais uma edição da Feira de Adoção Animal, com cães e gatos disponíveis para quem deseja abrir as portas de casa e do coração.

O encontro acontece na Praça José Pereira Câmara, no Centro, das 9h às 14h. Ao todo, estarão disponíveis 20 animais, entre 10 cães e 10 filhotes de gatos, todos preparados para viver em um novo ambiente familiar.

A ação é organizada pelo Programa de Saúde Animal e reforça a importância da adoção consciente. Os animais adultos já estão vermifugados e castrados, enquanto os filhotes saem com o procedimento agendado, garantindo acompanhamento e cuidado desde o início da convivência.

Quem pretende adotar precisa apresentar documento de identidade, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade. Durante o evento, a equipe técnica também orienta os futuros tutores sobre os cuidados necessários, alimentação e adaptação dos pets.

Mais do que encontrar um animal de estimação, a feira representa a oportunidade de transformar vidas, tanto dos bichinhos quanto das famílias que escolhem acolher.