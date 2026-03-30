Animais resgatados aguardam novas famílias durante feira no Centro da cidadeFoto: Ilustração
Feira de adoção leva carinho e novas histórias para o Centro de Rio das Ostras
Evento reúne cães e gatos à espera de um lar e incentiva adoção responsável nesta quinta
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Evento de casamentos ganha status oficial e movimenta economia em Rio das Ostras
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