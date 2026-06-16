Servidores participaram de atividades práticas e aprenderam técnicas de prevenção e combate a incêndios em áreas verdes do município - Foto: Divulgação

Servidores participaram de atividades práticas e aprenderam técnicas de prevenção e combate a incêndios em áreas verdes do municípioFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 13:16

Rio das Ostras - A proteção das áreas verdes de Rio das Ostras ganhou um importante reforço neste Mês do Meio Ambiente. Cerca de 40 servidores municipais que atuam diretamente na manutenção de parques, jardins e espaços ambientais participaram de um treinamento especial de prevenção e combate a incêndios, iniciativa que busca preparar equipes para agir com rapidez diante de situações de emergência e minimizar os impactos causados pelo fogo.

A capacitação reuniu profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e trabalhadores envolvidos na conservação dos espaços públicos, que passaram por atividades teóricas e práticas conduzidas pela Guarda Ambiental Municipal.

O treinamento começou no auditório do Parque Natural Municipal dos Pássaros, onde os participantes receberam orientações sobre os principais fatores que provocam incêndios e as formas mais adequadas de enfrentamento. Entre os temas abordados estiveram a composição do fogo, os diferentes tipos de agentes extintores, como água, gás carbônico e pó químico, além das técnicas de isolamento, abafamento e resfriamento das chamas.

Após a parte técnica, os servidores participaram de atividades práticas em áreas do próprio parque, simulando situações que podem ocorrer em locais de preservação ambiental. O objetivo foi proporcionar experiência e segurança para uma atuação inicial até a chegada das equipes especializadas de combate a incêndios.

Segundo a Guarda Ambiental, a qualificação busca ampliar a capacidade de resposta do município diante de ocorrências que costumam aumentar durante os períodos mais secos do ano, quando o risco de queimadas se torna ainda maior.

De acordo com o agente ambiental Fábio Souza, a iniciativa prepara os profissionais para atuar nos primeiros momentos de uma emergência, oferecendo suporte às operações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros.

Além de fortalecer a segurança das equipes, a ação integra a programação especial do Mês do Meio Ambiente, que vem promovendo atividades de conscientização e preservação em diferentes pontos da cidade.

As comemorações começaram com um mutirão de limpeza na Praia do Centro, realizado em parceria com o projeto Mar sem Lixo e outras instituições. Durante o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, moradores e visitantes participaram de atividades educativas sobre compostagem e receberam mudas de espécies nativas. A agenda ambiental também contou com uma ação de limpeza na Lagoa de Iriry, encerrando a participação do município no evento.

O treinamento de combate a incêndios amplia esse trabalho de conscientização ao investir na formação dos profissionais responsáveis pela preservação dos recursos naturais do município, tornando as equipes mais preparadas para enfrentar situações que possam colocar em risco áreas de vegetação e a biodiversidade local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também aproveitou a oportunidade para reforçar um alerta à população. A orientação é que moradores não queimem restos de obras, galhadas, móveis velhos ou qualquer outro tipo de resíduo volumoso, já que essa prática pode provocar incêndios de grandes proporções e causar sérios danos ambientais.

Para evitar o descarte irregular, o município disponibiliza gratuitamente o serviço de recolhimento desses materiais. O agendamento pode ser feito pelos telefones (22) 2771-6420 e (22) 2771-6421, contribuindo para manter a cidade mais limpa, segura e protegida contra incêndios.