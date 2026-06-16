Encontro reuniu empreendedores rurais de Cantagalo para discutir projetos que valorizem a produção local e impulsionem o turismo - Foto: Divulgação

Encontro reuniu empreendedores rurais de Cantagalo para discutir projetos que valorizem a produção local e impulsionem o turismoFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 13:17

Rio das Ostras - O potencial da área rural de Rio das Ostras ganhou um novo impulso com a mobilização de produtores e empreendedores de Cantagalo em torno de um projeto que promete fortalecer a economia local e ampliar as opções de lazer e turismo no município. Em reunião realizada nesta semana, representantes do setor e da gestão pública deram os primeiros passos para a criação de um circuito de turismo rural capaz de conectar gastronomia, cultura, agricultura e experiências no campo.

O encontro, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, reuniu empresários e produtores da região para discutir estratégias que transformem as riquezas naturais e culturais de Cantagalo em um novo atrativo turístico. A proposta é organizar roteiros capazes de oferecer ao visitante contato direto com a produção rural, culinária típica e atividades ligadas ao cotidiano do campo.

Entre as primeiras medidas definidas está a realização de visitas técnicas aos empreendimentos interessados. O objetivo é identificar as potencialidades de cada propriedade, mapear atrativos e estruturar um circuito integrado que fortaleça os negócios locais e gere novas oportunidades de renda para as famílias da região.

O projeto também prevê a capacitação dos empreendedores. Um novo encontro será realizado para orientar os participantes sobre o Cadastur, cadastro oficial do Ministério do Turismo destinado aos prestadores de serviços do setor, além de apresentar as linhas de financiamento disponíveis por meio do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. O programa oferece crédito para investimentos em infraestrutura, modernização e ampliação dos empreendimentos turísticos.

Durante a reunião, os participantes receberam orientações sobre estratégias de divulgação nas redes sociais e apresentaram demandas relacionadas à infraestrutura, promoção da localidade, qualificação profissional e fortalecimento da atuação coletiva dos produtores rurais.

O município já colhe resultados desse trabalho. Neste ano, sete empreendimentos de Rio das Ostras receberam a certificação do programa Turismo Rural RJ, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a TurisRio. O reconhecimento destaca propriedades que oferecem experiências ligadas ao turismo no campo e amplia a visibilidade dos negócios locais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a construção de um circuito turístico depende da participação ativa dos moradores e empreendedores da região.

Ele destacou que projetos dessa natureza são desenvolvidos a partir da identidade do território, valorizando quem produz, preserva tradições e recebe visitantes. Para o secretário, Cantagalo reúne características capazes de consolidar um importante polo de turismo rural, contribuindo para a geração de emprego, renda e fortalecimento da economia do município.

A iniciativa faz parte das ações voltadas à diversificação econômica de Rio das Ostras e aposta no turismo rural como ferramenta de desenvolvimento sustentável, valorização da produção agrícola e preservação das características culturais da região.