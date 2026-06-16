Encontro reuniu empreendedores rurais de Cantagalo para discutir projetos que valorizem a produção local e impulsionem o turismoFoto: Divulgação
Cantagalo entra na rota do turismo rural e produtores unem forças para transformar tradições em novas oportunidades
Iniciativa em Rio das Ostras busca estruturar circuito gastronômico e de experiências no campo, fortalecendo a economia local e atraindo visitantes
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Rio das Ostras fortalece prevenção a incêndios e capacita servidores para proteger áreas verdes
Treinamento teórico e prático reuniu cerca de 40 profissionais durante a programação do Mês do Meio Ambiente e reforçou a preparação para emergências ambientais
Após reclamações, Rio das Ostras intensifica cobrança por obras da Rio+ Saneamento
Município monitora intervenções e acompanha recuperação das vias afetadas pela concessionária
Rio das Ostras desenha o futuro e prepara nova lei para redefinir o crescimento da cidade
Estudos técnicos do novo Zoneamento Urbano pretendem organizar a expansão do município, atrair investimentos, fortalecer o turismo e preservar áreas ambientais
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Projeto em Rio das Ostras quer obrigar concessionárias a recuperar asfalto e prevê multas de até R$ 60 mil
Proposta em análise na Câmara estabelece prazos para reparos e responsabiliza empresas por danos causados após intervenções nas vias públicas
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