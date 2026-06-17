Idosos participaram de palestra em Rio das Ostras com orientações para identificar e evitar golpes financeiros - Foto: Divulgação

Idosos participaram de palestra em Rio das Ostras com orientações para identificar e evitar golpes financeirosFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 11:26

Rio das Ostras - Os golpes financeiros contra idosos deixaram de ser casos isolados e passaram a representar uma das principais formas de violência praticadas contra a população da terceira idade. Em Rio das Ostras, a preocupação com esse cenário motivou uma ação especial do Procon Municipal, que promoveu uma série de orientações voltadas à prevenção de fraudes e à defesa dos direitos dos consumidores idosos.

A iniciativa integrou a programação da campanha Junho Violeta, que marca o Dia Internacional de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. O encontro aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro da cidade, e contou com a participação de equipes das secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento e Assistência Social.

Mais do que apresentar estatísticas, a ação buscou preparar os idosos para enfrentar situações cada vez mais comuns no cotidiano. Durante a palestra, a chefe-geral do Procon, Michele Mansur, explicou como criminosos utilizam telefonemas, aplicativos de mensagens e redes sociais para aplicar golpes que podem causar grandes prejuízos financeiros e emocionais.

Dados apresentados durante o encontro mostram a dimensão do problema. Segundo o levantamento divulgado na atividade, 82% dos idosos já foram alvo de golpes ou tentativas de fraude financeira, enquanto quatro em cada dez afirmam ter sofrido algum tipo de prejuízo.

Entre as práticas criminosas mais frequentes estão o golpe do falso parente pelo WhatsApp, o falso Pix, o falso advogado, a falsa central bancária, além de fraudes envolvendo empréstimos consignados e contratos realizados sem o conhecimento das vítimas.

A equipe do Procon destacou medidas simples que podem evitar transtornos, como não fornecer senhas, códigos de autenticação, dados bancários ou informações pessoais por telefone e aplicativos de mensagens. Também foi reforçada a importância de confirmar qualquer solicitação diretamente com familiares ou instituições financeiras.

Os participantes receberam orientações sobre os procedimentos que devem ser adotados caso sejam vítimas de golpes. O registro imediato de ocorrência policial, o contato com o banco e a procura pelo Procon estão entre as primeiras medidas recomendadas para reduzir danos e buscar soluções.

Durante a atividade, Michele Mansur ressaltou que a informação é uma das ferramentas mais eficazes no enfrentamento desse tipo de crime.

"A conscientização representa a principal forma de prevenção, permitindo que os idosos reconheçam situações suspeitas e adotem medidas de segurança. Queremos fortalecer a rede de proteção e garantir mais segurança, autonomia e qualidade de vida para a população da terceira idade", destacou.

A mobilização também ampliou o debate sobre a violência contra a pessoa idosa, lembrando que esse tipo de abuso não se limita às agressões físicas. A campanha Junho Violeta chama a atenção para práticas como violência psicológica, exploração financeira, abandono, negligência e a privação de cuidados essenciais, incluindo alimentação, higiene e medicamentos.

A proposta das atividades desenvolvidas em Rio das Ostras é fortalecer a rede de apoio e incentivar familiares, profissionais e a sociedade a identificar sinais de violência, contribuindo para a proteção e a valorização da população idosa do município.