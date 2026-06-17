Novos livros didáticos vão reforçar o processo de alfabetização e apoiar o trabalho pedagógico nas escolas municipaisFoto: Divulgação
Rio das Ostras amplia combate ao déficit de aprendizagem com quase 10 mil novos livros para estudantes
Material do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada chegará às salas de aula e reforçará o desenvolvimento da leitura e da escrita do 1º ao 5º ano
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Golpes contra idosos acendem alerta em Rio das Ostras e Procon reforça rede de proteção durante campanha Junho Violeta
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Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
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Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
Cantagalo entra na rota do turismo rural e produtores unem forças para transformar tradições em novas oportunidades
Iniciativa em Rio das Ostras busca estruturar circuito gastronômico e de experiências no campo, fortalecendo a economia local e atraindo visitantes
Rio das Ostras fortalece prevenção a incêndios e capacita servidores para proteger áreas verdes
Treinamento teórico e prático reuniu cerca de 40 profissionais durante a programação do Mês do Meio Ambiente e reforçou a preparação para emergências ambientais
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