Novos livros didáticos vão reforçar o processo de alfabetização e apoiar o trabalho pedagógico nas escolas municipais - Foto: Divulgação

Novos livros didáticos vão reforçar o processo de alfabetização e apoiar o trabalho pedagógico nas escolas municipaisFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 11:26

Rio das Ostras - A chegada de quase 10 mil novos livros didáticos à rede municipal representa um importante reforço para a educação de Rio das Ostras. O município foi contemplado com 9.648 exemplares do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa que busca fortalecer a alfabetização e recuperar aprendizagens essenciais entre estudantes dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Os materiais serão destinados aos alunos do 1º ao 5º ano das escolas municipais e também incluem recursos pedagógicos para auxiliar o trabalho dos professores em sala de aula. A proposta é oferecer ferramentas que contribuam tanto para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita quanto para a superação de dificuldades acumuladas ao longo da trajetória escolar.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o novo acervo será incorporado às atividades cotidianas das unidades de ensino, ampliando as estratégias pedagógicas voltadas ao processo de alfabetização e à recomposição das aprendizagens da Educação Básica.

A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Elaine Ieker, destaca que os materiais chegam em um momento importante para fortalecer o ensino e oferecer novas oportunidades aos estudantes.

"A ação contribui significativamente para auxiliar os alunos que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem e também permite que aqueles que já alcançaram o nível esperado consolidem e ampliem os conhecimentos adquiridos", afirmou.

O investimento faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do Governo Federal desenvolvido em parceria com estados e municípios. A iniciativa tem como principal meta assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além de criar mecanismos para recuperar o aprendizado dos estudantes matriculados até o 5º ano.

O programa também busca reduzir desigualdades educacionais, promovendo ações que considerem as diferentes realidades sociais, econômicas e culturais dos municípios brasileiros, além de incentivar a cooperação entre os sistemas de ensino.

O desempenho de Rio das Ostras na área da alfabetização já vem sendo reconhecido nacionalmente. O município conquistou o Selo Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025, concedido pelo Ministério da Educação às redes de ensino que desenvolvem políticas públicas eficientes para garantir o aprendizado das crianças.

A certificação avalia critérios como gestão educacional, formação continuada de professores, planejamento pedagógico e utilização de materiais didáticos. O resultado obtido pela rede municipal evidencia o trabalho desenvolvido para ampliar a qualidade do ensino e fortalecer o processo de alfabetização.

Com a chegada dos novos livros, a expectativa é que estudantes e educadores tenham ainda mais recursos para enfrentar os desafios da aprendizagem, consolidando avanços na formação das crianças e contribuindo para melhores resultados educacionais em Rio das Ostras.