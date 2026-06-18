Novos veículos começam a integrar a frota municipal e serão utilizados em diferentes áreas de atendimento à população - Foto: Reprodução

Novos veículos começam a integrar a frota municipal e serão utilizados em diferentes áreas de atendimento à populaçãoFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2026 09:41 | Atualizado 18/06/2026 09:44

Rio das Ostras - A renovação da frota municipal começou a ganhar forma em Rio das Ostras com o anúncio da entrega de 140 novos veículos que passarão a atender diferentes setores da administração pública. A iniciativa busca modernizar o transporte utilizado pelos serviços municipais e ampliar a capacidade de atendimento em áreas consideradas estratégicas, como saúde, assistência social, infraestrutura e fiscalização.

Os automóveis, identificados com a pintura oficial do município, serão incorporados gradativamente às atividades das secretarias e órgãos públicos. A expectativa é reduzir custos com manutenção de veículos antigos, melhorar a logística das equipes e proporcionar mais rapidez nos deslocamentos realizados diariamente em diversos bairros da cidade.

A nova frota também deve beneficiar diretamente a população que depende de serviços públicos de transporte, principalmente pacientes que necessitam de deslocamentos para consultas, exames e tratamentos médicos. Além disso, os veículos serão utilizados em vistorias técnicas, visitas domiciliares, ações de fiscalização e atividades operacionais desenvolvidas pela administração municipal.

Ao anunciar a renovação da frota, o prefeito Carlos Augusto destacou que a medida vai além da substituição de automóveis antigos.

"Renovar a frota não é apenas adquirir carros novos. É oferecer melhores condições de trabalho para os servidores, garantir mais segurança e conforto aos pacientes transportados e tornar os serviços públicos mais eficientes para atender a população", afirmou.

Segundo o prefeito, a modernização permitirá que diferentes setores atuem com mais rapidez e organização, reduzindo o tempo de resposta em diversas demandas do município.

A expectativa da administração é que os novos veículos fortaleçam a estrutura operacional da cidade e contribuam para a melhoria dos serviços prestados aos moradores, acompanhando o crescimento do município e as necessidades da população.