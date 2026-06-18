Festival Fight For Life deverá transformar Rio das Ostras em um dos principais pontos do jiu-jítsu no Estado do Rio - Foto: Ilustração

Festival Fight For Life deverá transformar Rio das Ostras em um dos principais pontos do jiu-jítsu no Estado do RioFoto: Ilustração

Publicado 18/06/2026 09:41 | Atualizado 18/06/2026 09:42

Rio das Ostras - O tatame de Rio das Ostras vai se transformar em palco de grandes disputas esportivas no próximo mês. O município receberá, no dia 12 de julho, o Festival Jiu-Jítsu Fight For Life, competição que promete movimentar atletas, famílias, equipes e projetos sociais em um dos principais eventos da modalidade na região.

O campeonato será realizado no Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Rio das Ostras, e deverá reunir competidores de diferentes faixas etárias, graduações e academias, fortalecendo o esporte e incentivando a inclusão social por meio das artes marciais.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 6 de julho e poderão ser feitas pela plataforma oficial do evento. Com caráter social, a organização reservará até 50% das vagas gratuitas para atletas vinculados a projetos sociais do Estado do Rio de Janeiro, ampliando o acesso à competição e incentivando a participação de jovens talentos.

As disputas serão organizadas entre as categorias Kids e Master 6, contemplando diferentes níveis técnicos. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas, enquanto as equipes com melhor desempenho na soma de ouro, prata e bronze conquistarão troféus.

A gratuidade destinada aos projetos sociais dependerá da disponibilidade de vagas. Para garantir a participação dos atletas beneficiados, professores e responsáveis pelos projetos deverão realizar um cadastro específico dentro do período oficial das inscrições. A organização poderá solicitar documentos que comprovem o vínculo dos competidores com as instituições inscritas.

Além da competição, o Fight For Life terá como objetivo estimular a integração entre atletas, promover o desenvolvimento técnico e ampliar as oportunidades para praticantes do jiu-jítsu, independentemente da idade ou graduação.

Organizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jítsu (FBJJ), o festival contará com apoio do Ministério do Esporte e da Subsecretaria Municipal de Esporte de Rio das Ostras, reforçando o calendário esportivo da cidade e a valorização das modalidades de luta.

