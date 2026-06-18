Festival Fight For Life deverá transformar Rio das Ostras em um dos principais pontos do jiu-jítsu no Estado do RioFoto: Ilustração
Festival de jiu-jítsu vai movimentar Rio das Ostras com foco em inclusão e desenvolvimento
Competição acontecerá no dia 12 de julho, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, com inscrições abertas para competidores de diferentes categorias e equipes
Rio das Ostras prepara nova ofensiva na segurança com câmeras inteligentes, radares e reforço da Guarda Municipal
Pacote de investimentos prevê videomonitoramento com reconhecimento facial, ampliação da tecnologia e concurso público para fortalecer a proteção da cidade
Rio das Ostras ganhará novos corredores verdes com plantio de árvores nativas em áreas urbanas
Ação no Jardim Mariléa integra as comemorações do Mês do Meio Ambiente e prevê a implantação de cerca de 20 mudas de quaresmeira para ampliar a arborização da cidade
Rio das Ostras coloca 140 novos veículos nas ruas e aposta em mais agilidade nos serviços públicos
Renovação da frota municipal promete reforçar atendimentos na saúde, fiscalizações e ações de diversas secretarias, além de oferecer mais segurança aos servidores
Festival de jiu-jítsu vai movimentar Rio das Ostras com foco em inclusão e desenvolvimento
Competição acontecerá no dia 12 de julho, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, com inscrições abertas para competidores de diferentes categorias e equipes
Rio das Ostras amplia combate ao déficit de aprendizagem com quase 10 mil novos livros para estudantes
Material do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada chegará às salas de aula e reforçará o desenvolvimento da leitura e da escrita do 1º ao 5º ano
Golpes contra idosos acendem alerta em Rio das Ostras e Procon reforça rede de proteção durante campanha Junho Violeta
Ação reuniu especialistas e moradores no CRAS para orientar a terceira idade sobre fraudes financeiras e violência patrimonial, um dos crimes que mais cresce no país
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