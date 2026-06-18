Mudas de quaresmeira começam a transformar a paisagem do Jardim Mariléa e reforçam a arborização urbana de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Mudas de quaresmeira começam a transformar a paisagem do Jardim Mariléa e reforçam a arborização urbana de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 09:42 | Atualizado 18/06/2026 09:44

Rio das Ostras - A paisagem urbana de Rio das Ostras ganhará mais cor, sombra e qualidade ambiental com uma nova etapa do programa de arborização do município. Como parte das atividades do Mês do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou o plantio de árvores nativas em diferentes pontos da cidade, com destaque para a região do Jardim Mariléa, que receberá cerca de 20 mudas de quaresmeira, uma das espécies mais emblemáticas da Mata Atlântica.

As primeiras mudas, com aproximadamente três metros de altura, começaram a ser plantadas no canteiro localizado entre a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e a Avenida Jane Maria Martins Figueira. A escolha da quaresmeira alia beleza paisagística e benefícios ambientais, já que a espécie contribui para a biodiversidade local e oferece ampla área de sombreamento quando adulta.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa faz parte de um planejamento permanente de recuperação e ampliação das áreas verdes do município, buscando criar corredores ecológicos e tornar os espaços urbanos mais agradáveis para moradores e visitantes.

De acordo com o secretário Ricardo Torres, a arborização desempenha um papel importante na melhoria da qualidade de vida da população.

"A ampliação da cobertura vegetal ajuda a reduzir as ilhas de calor, melhora a qualidade do ar, proporciona mais conforto térmico e ainda valoriza os espaços públicos. O objetivo é construir uma cidade cada vez mais sustentável e integrada ao meio ambiente", destacou.

Além dos benefícios ambientais, o projeto também tem caráter educativo, incentivando a conscientização sobre a importância da preservação das árvores e do patrimônio natural do município. A proposta é aproximar a população das ações de conservação e estimular a participação coletiva na proteção dos recursos naturais.

As atividades fazem parte de um conjunto de iniciativas promovidas ao longo do Mês do Meio Ambiente, reforçando a política municipal voltada à recuperação de áreas verdes, ao desenvolvimento sustentável e ao equilíbrio entre crescimento urbano e conservação ambiental.