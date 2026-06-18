Secretário de Segurança apresentou à imprensa as novas estratégias que serão implantadas para reforçar a proteção no município - Foto: Divulgação

Secretário de Segurança apresentou à imprensa as novas estratégias que serão implantadas para reforçar a proteção no municípioFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 09:42 | Atualizado 18/06/2026 09:43

Rio das Ostras - Segurança pública e tecnologia passam a caminhar lado a lado em Rio das Ostras. O município anunciou um pacote de investimentos que promete ampliar a capacidade de prevenção, fiscalização e resposta das forças de segurança, apostando em equipamentos modernos, qualificação dos agentes e novas ferramentas de monitoramento urbano.

As medidas foram apresentadas pelo secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, durante encontro com representantes da imprensa regional. O planejamento prevê uma série de ações que começam a ser implantadas nos próximos meses e que devem impactar diretamente a rotina de moradores e visitantes.

Entre as novidades está a criação do Sistema Integrado de Videomonitoramento, composto por câmeras inteligentes capazes de realizar leitura automática de placas de veículos e reconhecimento facial. A proposta é ampliar o acompanhamento em pontos estratégicos da cidade e colaborar com a identificação de suspeitos e veículos envolvidos em ocorrências.

Outro investimento anunciado é a instalação de radares ao longo da Rodovia Amaral Peixoto, um dos principais corredores viários do município. A medida busca reforçar a fiscalização do trânsito e contribuir para a redução de acidentes e infrações.

O fortalecimento da Guarda Civil Municipal também faz parte do planejamento. Além da aquisição de novos veículos e equipamentos operacionais, a Prefeitura estuda a realização de concurso público em 2027 para ampliar o efetivo da corporação.

Segundo Carlos Menegasi, a preparação dos agentes já começou e representa uma das prioridades da atual gestão.

"Desde o ano passado, o prefeito Carlos Augusto Balthazar tem investido na modernização da segurança pública. A Guarda Municipal está passando por um processo contínuo de qualificação para operar novos equipamentos e oferecer um atendimento ainda mais eficiente à população", destacou o secretário.

A capacitação dos guardas municipais é outro ponto considerado estratégico. Há mais de um ano, agentes participam de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro. Entre as formações estão treinamentos em operações táticas, utilização de drones e manejo de equipamentos de menor potencial ofensivo.

Esses recursos incluem dispositivos de condução elétrica, munições de impacto controlado, sprays químicos, bastões, granadas de efeito moral, armas de pressão e drones utilizados em ações de monitoramento e apoio operacional. O objetivo é ampliar a capacidade de atuação das equipes, reduzir riscos e preservar vidas durante intervenções.

A administração municipal acredita que a combinação entre tecnologia, capacitação profissional e ampliação da estrutura operacional poderá fortalecer a segurança preventiva e oferecer respostas mais rápidas às demandas da população.