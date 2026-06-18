Evento reunirá empresários de diferentes segmentos para uma rodada de networking e oportunidades comerciais em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Sebrae vai promover em Rio das Ostras encontro voltado à inovação e novas oportunidades de negócios
Sessão de Negócios marcada para o dia 30 de junho promete aproximar empreendedores, fortalecer parcerias e impulsionar a economia regional
Sebrae vai promover em Rio das Ostras encontro voltado à inovação e novas oportunidades de negócios
Sessão de Negócios marcada para o dia 30 de junho promete aproximar empreendedores, fortalecer parcerias e impulsionar a economia regional
Câmeras inteligentes, radares e mais agentes vão reforçar a segurança em Rio das Ostras
Pacote de investimentos prevê videomonitoramento com reconhecimento facial, ampliação da tecnologia e concurso público para fortalecer a proteção da cidade
Novos corredores verdes vão transformar espaços urbanos de Rio das Ostras
Ação no Jardim Mariléa integra as comemorações do Mês do Meio Ambiente e prevê a implantação de cerca de 20 mudas de quaresmeira para ampliar a arborização da cidade
Mais 140 veículos vão fortalecer a estrutura de serviços públicos em Rio das Ostras
Renovação da frota municipal promete reforçar atendimentos na saúde, fiscalizações e ações de diversas secretarias, além de oferecer mais segurança aos servidores
Festival de jiu-jítsu vai movimentar Rio das Ostras com foco em inclusão e desenvolvimento
Competição acontecerá no dia 12 de julho, no Colégio Municipal Professora América Abdalla, com inscrições abertas para competidores de diferentes categorias e equipes
Rio das Ostras amplia combate ao déficit de aprendizagem com quase 10 mil novos livros para estudantes
Material do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada chegará às salas de aula e reforçará o desenvolvimento da leitura e da escrita do 1º ao 5º ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.