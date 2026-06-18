Evento reunirá empresários de diferentes segmentos para uma rodada de networking e oportunidades comerciais em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Evento reunirá empresários de diferentes segmentos para uma rodada de networking e oportunidades comerciais em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 18/06/2026 09:51

Rio das Ostras - As boas ideias e as grandes parcerias costumam nascer de uma conversa. Com essa proposta, Rio das Ostras receberá, no próximo dia 30 de junho, uma edição da Sessão de Negócios do Sebrae, iniciativa que vai reunir empresários da cidade e de municípios vizinhos em um ambiente voltado à troca de experiências, ampliação de contatos e geração de novas oportunidades comerciais.

O encontro acontecerá às 9h, na Faculdade CNEC, no Jardim Campomar, e será destinado a empresas com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A participação será gratuita e a expectativa é reunir empreendedores de diversos setores da economia, criando uma rede de relacionamento capaz de fortalecer o mercado regional.

Diferente de uma feira tradicional, a Sessão de Negócios aposta em uma dinâmica que permitirá aos participantes apresentar seus produtos, serviços e diferenciais diretamente a outros empresários, facilitando futuras negociações, parcerias estratégicas e a conquista de novos clientes.

A iniciativa faz parte das ações do Sebrae voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local, estimulando a interação entre empresas de diferentes segmentos e criando um ambiente favorável à inovação e ao crescimento dos negócios.

Além da possibilidade de ampliar a carteira de contatos, os participantes poderão conhecer tendências de mercado, compartilhar experiências e identificar oportunidades que podem resultar em novos investimentos e projetos conjuntos.

A Sessão de Negócios contará com o apoio da Faculdade CNEC e do Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, entidades que atuam no fortalecimento do setor produtivo da região.

O evento será realizado na Faculdade CNEC, localizada na Rua Renascer da Terceira Idade, s/nº, no Jardim Campomar. Empresários interessados em participar ou obter mais informações poderão entrar em contato pelo telefone (22) 2643-2120.

A expectativa é que a iniciativa fortaleça o ambiente empresarial de Rio das Ostras, incentive a criação de novas conexões comerciais e contribua para o desenvolvimento econômico da cidade e da região.