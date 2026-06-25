Representante de Rio das Ostras participou de encontro internacional sobre tecnologia, inovação e planejamento para cidades inteligentesFoto: Divulgação
Rio das Ostras busca referências internacionais para acelerar projetos de cidade inteligente e infraestrutura moderna
Município participou de encontro promovido pelo Consulado dos Estados Unidos para conhecer tecnologias voltadas ao planejamento urbano, sustentabilidade e gestão pública
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Unidade móvel chega a Rio das Ostras e abrirá caminho para mais de 1,3 mil tomografias na rede pública
Estrutura do programa Agora Tem Especialistas ampliará o acesso a exames de imagem e ajudará a reduzir o tempo de espera por diagnósticos no município
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Saúde de Rio das Ostras ganha canal oficial no WhatsApp para aproximar serviços da população e combater desinformação
Nova ferramenta permitirá acesso rápido a campanhas, atendimentos, programas e informações confiáveis diretamente no celular dos moradores
Denúncia de moradores leva fiscalização a Cantagalo e coloca movimentação de barro sob investigação em Rio das Ostras
Vistoria técnica mobilizou equipes da Guarda Municipal após suspeita de descarte irregular de material e possíveis impactos ambientais na localidade
Escolas de Rio das Ostras passam por raio-x inédito que vai orientar investimentos e melhorias na rede municipal
Ferramenta apresentada pelo Ministério Público permitirá mapear infraestrutura, acessibilidade, segurança e condições de funcionamento das unidades de ensino
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