Representante de Rio das Ostras participou de encontro internacional sobre tecnologia, inovação e planejamento para cidades inteligentes - Foto: Divulgação

Representante de Rio das Ostras participou de encontro internacional sobre tecnologia, inovação e planejamento para cidades inteligentesFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 10:01

Rio das Ostras - Rio das Ostras deu mais um passo em direção ao futuro ao participar de um encontro internacional voltado à construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis e preparadas para o crescimento urbano. O município marcou presença em uma agenda promovida pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, que reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de instituições ligadas à inovação e ao planejamento das cidades.

Representando o município, o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, acompanhou debates e apresentações sobre ferramentas tecnológicas capazes de transformar a forma como as cidades planejam obras, administram espaços públicos e oferecem serviços à população.

O encontro foi realizado em parceria entre o Serviço Comercial dos Estados Unidos e a empresa Autodesk, referência mundial em soluções digitais para engenharia, arquitetura e infraestrutura. A programação abordou temas ligados à transformação digital da administração pública, modernização urbana, sustentabilidade e uso inteligente dos recursos públicos.

Ao longo das discussões, especialistas apresentaram experiências e tecnologias aplicadas ao gerenciamento de ativos urbanos, planejamento territorial, monitoramento de infraestrutura e execução de projetos com maior eficiência e controle.

A proposta do evento foi estimular a troca de experiências entre gestores e criar oportunidades para que municípios adotem soluções inovadoras capazes de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Segundo representantes do encontro, o conceito de cidade inteligente vai além da tecnologia e envolve planejamento estratégico, integração de informações e desenvolvimento sustentável para atender às necessidades atuais sem comprometer as próximas gerações.

Para Rio das Ostras, a participação na iniciativa amplia o acesso a conhecimentos e práticas que poderão contribuir para futuras ações voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura, sustentabilidade ambiental e modernização da gestão pública.

A agenda integrou uma rede de cooperação institucional que busca fortalecer cidades mais resilientes, conectadas e preparadas para enfrentar os desafios do crescimento urbano nas próximas décadas.