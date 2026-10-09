Cerca de 50 crianças participaram da Festa das Crianças no Centro Integrado de Convivência Aprendiz de Futuro, no Âncora - Foto: Divulgação

Cerca de 50 crianças participaram da Festa das Crianças no Centro Integrado de Convivência Aprendiz de Futuro, no ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2026 15:33

Cerca de 50 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) participaram, nesta sexta-feira, dia 9, da Festa das Crianças, no Centro Integrado de Convivência Aprendiz de Futuro, na localidade do Âncora, em Rio das Ostras

A programação reuniu atividades recreativas, brinquedos e distribuição de cachorro-quente, açaí e bolo de chocolate, com momentos de lazer e integração nos períodos da manhã e da tarde.



Brincadeiras e integração marcam a programação

A coordenadora do CIC II, Tininha Cristina, destacou a participação do público e a importância da parceria entre os setores público e privado para a realização da atividade.



“É contagiante ver a alegria e a energia dessas crianças. Essa integração entre a esfera pública e privada mostra o quanto podemos alcançar juntos. É gratificante ver o sorriso de cada um deles neste dia tão especial!”, celebrou.



A iniciativa ofereceu às crianças atendidas pelo serviço uma programação especial, com atividades voltadas à convivência e ao fortalecimento dos vínculos comunitários.



Campanha solidária envolve empresa e estudantes

A festa integra uma mobilização solidária promovida ao longo do ano pela Efinckids, em parceria com alunos do Centro Educacional Trilhar, instituição privada de ensino localizada no Jardim Mariléa, também em Rio das Ostras.



As campanhas incluem apresentações com venda de ingressos, cuja arrecadação é destinada a ações sociais em benefício da comunidade. Além de colaborar com a obtenção dos recursos, os estudantes participam das atividades e acompanham as iniciativas, com experiências de solidariedade e envolvimento comunitário.



O evento foi financiado pela Efinckids Região dos Lagos, parceira da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A fundadora da iniciativa, Luana Kaizer, esteve presente, acompanhada de Tininha Cristina e de outros representantes da Administração Municipal.



A mobilização reúne instituições de ensino e parceiros sociais em ações destinadas ao bem-estar das crianças e ao fortalecimento da convivência na comunidade.









