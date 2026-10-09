Resultado final do processo seletivo define os aprovados para as cadeiras de membros fundadores da Academia Riostrense de LetrasFoto: Ilustração
De acordo com as informações divulgadas, a classificação final resultou da análise das candidaturas e da consolidação das pontuações, conforme os critérios previstos na legislação municipal e no instrumento convocatório.
Com a homologação e a divulgação do resultado nos canais oficiais da Fundação Rio das Ostras de Cultura, a Comissão Organizadora Provisória dará prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários à posse dos membros e à instalação oficial da Academia Riostrense de Letras.
Cezar Augusto Rufino de Santa Ana – 39,25 pontos
Guilhermina Luzia da Rocha – 31,13 pontos
Benedito Fernandes de Souza Sobrinho – 30,88 pontos
Agamenon Clemente de Morais – 29,93 pontos
Marcelo Rodrigues da Cruz – 29,63 pontos
Lilia Cristina Miranda Rodrigues – 29,00 pontos
Tais Elisabete Colmenero Vieira – 28,88 pontos
Carlos Victor Nascimento dos Santos – 28,25 pontos
Fátima Teresa Borchert – 27,88 pontos
Carlos Eduardo Nunes – 26,00 pontos
Augusto Dias Barreto – 23,88 pontos
Edilamar Peres Ferreira – 22,88 pontos
Raquel Ferreira dos Santos – 22,63 pontos
Daniella Moreira de Oliveira – 22,50 pontos
Maria Luíza Martins da Silva – 21,63 pontos
Eliana Ribeiro de Oliveira – 21,13 pontos
Kátia Maria Teixeira dos Santos – 20,00 pontos
Valdonez Gomes de Oliveira – 19,63 pontos
Gilson Pereira de Souza – 19,25 pontos
Neila Renata Pereira de Lucena Dias – 15,88 pontos
Evaldo Peclat Nascimento – 15,75 pontos
Maria Nilcia Lopes de Souza – 10,88 pontos
Edson Alves da Silva – 9,75 pontos
Jaqueline de Andrade Venancio – 6,75 pontos
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