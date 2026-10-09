Resultado final do processo seletivo define os aprovados para as cadeiras de membros fundadores da Academia Riostrense de Letras - Foto: Ilustração

Resultado final do processo seletivo define os aprovados para as cadeiras de membros fundadores da Academia Riostrense de LetrasFoto: Ilustração

Publicado 09/10/2026 13:57 | Atualizado 09/10/2026 13:58

A formação da Academia Riostrense de Letras avançou mais uma etapa com a publicação do resultado final do processo seletivo dos membros fundadores. A lista foi divulgada no Jornal Oficial de Rio das Ostras, na edição nº 2.024, e define os candidatos aprovados para integrar a nova instituição cultural do município.

A seleção ficou sob responsabilidade da Comissão Organizadora Provisória, criada com base na Lei Municipal nº 3.058, de 25 de junho de 2025, e na Portaria nº 1.136/2025. O processo teve como finalidade escolher os nomes que ocuparão as cadeiras da Academia, com foco na valorização da produção literária e no incentivo à cultura local.

Seleção definiu os membros fundadores

De acordo com as informações divulgadas, a classificação final resultou da análise das candidaturas e da consolidação das pontuações, conforme os critérios previstos na legislação municipal e no instrumento convocatório.

A publicação oficial marca uma etapa importante para a estruturação da Academia, que pretende reunir representantes da produção literária ligada ao município. A relação divulgada estabelece os candidatos aprovados para compor o grupo inicial da instituição.

Próximas etapas preveem posse e instalação

Com a homologação e a divulgação do resultado nos canais oficiais da Fundação Rio das Ostras de Cultura, a Comissão Organizadora Provisória dará prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários à posse dos membros e à instalação oficial da Academia Riostrense de Letras.

A conclusão dessas etapas permitirá avançar na implantação da entidade cultural. Até o momento, as informações fornecidas não detalham a data da cerimônia de posse nem o cronograma para o início oficial das atividades.

Confira a lista dos classificados e suas respectivas pontuações finais:

Cezar Augusto Rufino de Santa Ana – 39,25 pontos

Guilhermina Luzia da Rocha – 31,13 pontos

Benedito Fernandes de Souza Sobrinho – 30,88 pontos

Agamenon Clemente de Morais – 29,93 pontos

Marcelo Rodrigues da Cruz – 29,63 pontos

Lilia Cristina Miranda Rodrigues – 29,00 pontos

Tais Elisabete Colmenero Vieira – 28,88 pontos

Carlos Victor Nascimento dos Santos – 28,25 pontos

Fátima Teresa Borchert – 27,88 pontos

Carlos Eduardo Nunes – 26,00 pontos

Augusto Dias Barreto – 23,88 pontos

Edilamar Peres Ferreira – 22,88 pontos

Raquel Ferreira dos Santos – 22,63 pontos

Daniella Moreira de Oliveira – 22,50 pontos

Maria Luíza Martins da Silva – 21,63 pontos

Eliana Ribeiro de Oliveira – 21,13 pontos

Kátia Maria Teixeira dos Santos – 20,00 pontos

Valdonez Gomes de Oliveira – 19,63 pontos

Gilson Pereira de Souza – 19,25 pontos

Neila Renata Pereira de Lucena Dias – 15,88 pontos

Evaldo Peclat Nascimento – 15,75 pontos

Maria Nilcia Lopes de Souza – 10,88 pontos

Edson Alves da Silva – 9,75 pontos

Jaqueline de Andrade Venancio – 6,75 pontos

