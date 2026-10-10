Fluxo intenso de veículos marca a chegada do feriadão na Região dos Lagos, enquanto Rio das Ostras registra 82% de ocupação hoteleira - Foto: Douglas Smmithy

Fluxo intenso de veículos marca a chegada do feriadão na Região dos Lagos, enquanto Rio das Ostras registra 82% de ocupação hoteleiraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/10/2026 12:40

A movimentação nas estradas já anuncia o início de um feriadão movimentado na Região Costa do Sol e Região dos Lagos. Na manhã deste sábado (10), um grande fluxo de veículos segue em direção às cidades turísticas, com motoristas que aproveitam o feriad o de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, na segunda-feira (12), para viajar e desfrutar dos dias de descanso.

Rio das Ostras está entre os municípios que recebem esse fluxo de passagem e também atraem visitantes. A cidade integra os trajetos de quem segue para destinos como Cabo Frio, Arraial do Cabo, Macaé e Búzios. A expectativa é de que a circulação de veículos aumente ao longo do fim de semana prolongado, quando a Costa do Sol costuma receber turistas de diferentes partes do estado.

Trânsito intenso abre caminho para o turismo

O movimento nas estradas marca o início de um período importante para a economia regional. Com mais visitantes nas cidades, setores como hospedagem, alimentação, comércio e serviços turísticos podem registrar maior procura.

Em Rio das Ostras, o cenário ganha força com a taxa preliminar de 82% de ocupação hoteleira para o feriadão. O levantamento, realizado junto aos meios de hospedagem do município, aponta uma procura expressiva por hotéis e pousadas durante o período.

As praias, os atrativos naturais, as opções de lazer e a gastronomia fazem parte da oferta turística local. A presença de visitantes também pode favorecer restaurantes, bares, quiosques, lojas e prestadores de serviços, embora ainda não haja estimativa de faturamento para o feriado.

Ocupação hoteleira chega a 82%

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o índice reforça o potencial do município para atrair turistas e movimentar a economia.

“Começamos o feriadão com um indicador bastante positivo. Uma ocupação hoteleira inicial de 82% demonstra o interesse dos visitantes por Rio das Ostras e reforça o potencial do turismo como gerador de emprego, renda e oportunidades. Nosso trabalho é fortalecer cada vez mais o destino, diversificar a oferta turística e estimular a movimentação econômica ao longo de todo o ano”, destacou.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDTUR) ressalta que o percentual é preliminar e poderá mudar com novas reservas e a atualização dos dados pelos estabelecimentos.

Entre as ações da secretaria estão a promoção do destino, a valorização dos atrativos locais, a diversificação das experiências turísticas e a aproximação com representantes do setor. A iniciativa busca ampliar a competitividade de Rio das Ostras nos mercados regional e nacional.