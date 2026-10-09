Rio das Ostras aposta nas praias, nos atrativos naturais e na gastronomia para atrair visitantes durante o feriadão - Foto: Douglas Smmithy

Rio das Ostras aposta nas praias, nos atrativos naturais e na gastronomia para atrair visitantes durante o feriadãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 09/10/2026 18:01 | Atualizado 09/10/2026 18:03





O resultado reforça a importância dos feriados para a atividade turística e para setores que dependem da circulação de visitantes, como restaurantes, bares, quiosques, comércio e serviços.



Com praias, atrativos naturais, opções de lazer e gastronomia, a cidade da Costa do Sol fluminense reúne alternativas para famílias que buscam aproveitar os dias de descanso.



Rio das Ostras aposta nas praias, nos atrativos naturais e na gastronomia para atrair visitantes durante o feriadão Foto: Douglas Smmithy Rio das Ostras registra 82% de ocupação hoteleira no início do feriadão de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro. O índice consta de um levantamento preliminar realizado junto aos meios de hospedagem do município e indica uma procura expressiva por estadias durante o fim de semana prolongado O resultado reforça a importância dos feriados para a atividade turística e para setores que dependem da circulação de visitantes, como restaurantes, bares, quiosques, comércio e serviços.Com praias, atrativos naturais, opções de lazer e gastronomia, a cidade da Costa do Sol fluminense reúne alternativas para famílias que buscam aproveitar os dias de descanso.

Ocupação pode mudar até o fim do feriado

Apesar do percentual positivo, o número ainda não representa o balanço definitivo da hotelaria. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDTUR) informa que a taxa poderá sofrer alterações ao longo do feriado, conforme a entrada de novas reservas e a atualização dos dados pelos estabelecimentos.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o índice inicial demonstra o interesse dos visitantes pelo município e destaca o papel do setor na economia local.



“Começamos o feriadão com um indicador bastante positivo. Uma ocupação hoteleira inicial de 82% demonstra o interesse dos visitantes por Rio das Ostras e reforça o potencial do turismo como gerador de emprego, renda e oportunidades. Nosso trabalho é fortalecer cada vez mais o destino, diversificar a oferta turística e estimular a movimentação econômica ao longo de todo o ano”, afirmou.



Rio das Ostras aposta nas praias, nos atrativos naturais e na gastronomia para atrair visitantes durante o feriadão Foto: Ilustração Apesar do percentual positivo, o número ainda não representa o balanço definitivo da hotelaria. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDTUR) informa que a taxa poderá sofrer alterações ao longo do feriado, conforme a entrada de novas reservas e a atualização dos dados pelos estabelecimentos.Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o índice inicial demonstra o interesse dos visitantes pelo município e destaca o papel do setor na economia local.“Começamos o feriadão com um indicador bastante positivo. Uma ocupação hoteleira inicial de 82% demonstra o interesse dos visitantes por Rio das Ostras e reforça o potencial do turismo como gerador de emprego, renda e oportunidades. Nosso trabalho é fortalecer cada vez mais o destino, diversificar a oferta turística e estimular a movimentação econômica ao longo de todo o ano”, afirmou.

Turismo movimenta comércio e serviços

A chegada de turistas também pode ampliar a demanda por refeições, compras, passeios e outros serviços. Esse movimento ajuda a distribuir os efeitos da atividade turística para além dos hotéis e pousadas, com oportunidades para diferentes segmentos da economia.



A SEDTUR desenvolve ações voltadas à promoção de Rio das Ostras, à valorização dos atrativos locais, à diversificação das experiências oferecidas aos visitantes e à aproximação com o trade turístico. A estratégia busca ampliar a competitividade do município nos mercados regional e nacional.



O levantamento de 82%, no entanto, permanece preliminar. Um balanço atualizado será necessário para dimensionar a ocupação efetiva durante todo o feriadão.



Rio das Ostras aposta nas praias, nos atrativos naturais e na gastronomia para atrair visitantes durante o feriadão Foto: Douglas Smmithy





A chegada de turistas também pode ampliar a demanda por refeições, compras, passeios e outros serviços. Esse movimento ajuda a distribuir os efeitos da atividade turística para além dos hotéis e pousadas, com oportunidades para diferentes segmentos da economia.A SEDTUR desenvolve ações voltadas à promoção de Rio das Ostras, à valorização dos atrativos locais, à diversificação das experiências oferecidas aos visitantes e à aproximação com o trade turístico. A estratégia busca ampliar a competitividade do município nos mercados regional e nacional.O levantamento de 82%, no entanto, permanece preliminar. Um balanço atualizado será necessário para dimensionar a ocupação efetiva durante todo o feriadão.