Processo seletivo oferece estágio na rede municipal de ensino de Rio das Ostras para universitários de oito áreas de formação - Foto: Ilustração

Processo seletivo oferece estágio na rede municipal de ensino de Rio das Ostras para universitários de oito áreas de formaçãoFoto: Ilustração

Publicado 11/10/2026 17:44

Universitários de oito áreas de formação têm até 30 de outubro para disputar uma oportunidade de estágio na rede municipal de ensino de Rio das Ostras . A seleção oferece bolsa-auxílio de R$ 729,45, além de R$ 80 para transporte, o que totaliza R$ 809,45 por mês em benefícios.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, na plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro do município no processo seletivo.

Oportunidades contemplam oito áreas de formação

Podem participar estudantes dos cursos de Biologia, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Português.

Para concorrer, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), manter frequência acadêmica e ter pelo menos 16 anos completos na data da contratação. Também é exigido que o estudante tenha, no mínimo, 12 meses até a previsão de conclusão do curso, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).

A jornada será de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira, com carga horária total de 30 horas semanais.

Os selecionados atuarão no apoio e na mediação de atividades em sala de aula, conforme a área de formação. O trabalho terá acompanhamento de um servidor responsável pela supervisão. Segundo as regras divulgadas, os estagiários não substituirão professores nem outros profissionais efetivos da rede municipal.

Seleção terá quatro etapas; inscrição é on-line

O processo seletivo será dividido em quatro fases: pré-inscrição na plataforma do CIEE, análise de perfil, conferência e qualificação dos documentos e formalização do contrato de estágio, desde que todos os requisitos sejam cumpridos.

A seleção busca aproximar a formação acadêmica da experiência prática no ambiente escolar. O número total de vagas, porém, não foi informado no comunicado apresentado.

Os interessados devem acessar o endereço oficial do CIEE e preencher os dados solicitados até 30 de outubro de 2026.

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Inscrições: até 30 de outubro de 2026

Bolsa-auxílio: R$ 729,45 por mês

Auxílio-transporte: R$ 80 por mês

Carga horária: 30 horas semanais

Idade mínima: 16 anos na data da contratação

Inscrição: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17408/detalhe