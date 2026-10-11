As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, na plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro do município no processo seletivo.
Oportunidades contemplam oito áreas de formação Podem participar estudantes dos cursos de Biologia, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Português.
Para concorrer, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), manter frequência acadêmica e ter pelo menos 16 anos completos na data da contratação. Também é exigido que o estudante tenha, no mínimo, 12 meses até a previsão de conclusão do curso, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
A jornada será de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira, com carga horária total de 30 horas semanais.
Os selecionados atuarão no apoio e na mediação de atividades em sala de aula, conforme a área de formação. O trabalho terá acompanhamento de um servidor responsável pela supervisão. Segundo as regras divulgadas, os estagiários não substituirão professores nem outros profissionais efetivos da rede municipal.
Seleção terá quatro etapas; inscrição é on-line O processo seletivo será dividido em quatro fases: pré-inscrição na plataforma do CIEE, análise de perfil, conferência e qualificação dos documentos e formalização do contrato de estágio, desde que todos os requisitos sejam cumpridos.
A seleção busca aproximar a formação acadêmica da experiência prática no ambiente escolar. O número total de vagas, porém, não foi informado no comunicado apresentado.
Os interessados devem acessar o endereço oficial do CIEE e preencher os dados solicitados até 30 de outubro de 2026.
Serviço> Inscrições: até 30 de outubro de 2026 Bolsa-auxílio: R$ 729,45 por mês Auxílio-transporte: R$ 80 por mês Carga horária: 30 horas semanais Idade mínima: 16 anos na data da contratação Inscrição: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17408/detalhe
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