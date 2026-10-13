Entre as oportunidades disponíveis estão postos para carpinteiro, técnico em refrigeração, vendedor, assistente administrativo, motoboy, operador de caixa e padeiro - Foto: Ilustração

Entre as oportunidades disponíveis estão postos para carpinteiro, técnico em refrigeração, vendedor, assistente administrativo, motoboy, operador de caixa e padeiroFoto: Ilustração

Publicado 13/10/2026 11:30

Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho tem 480 chances para dar o próximo passo em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município está com vagas abertas nesta terça-feira (13), para diferentes perfis profissionais, desde candidatos em busca do primeiro emprego até trabalhadores com experiência em funções operacionais.

Entre as oportunidades disponíveis estão postos para carpinteiro, técnico em refrigeração, vendedor, assistente administrativo, motoboy, operador de caixa e padeiro. A relação contempla diferentes áreas, e os requisitos variam conforme a função.

Cadastro gratuito exige documentos e currículo impresso

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, número 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

O cadastro é gratuito. Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Certificados de qualificação profissional também devem ser apresentados, caso o candidato possua.

Antes de comparecer ao posto de atendimento, vale conferir as exigências da vaga desejada e verificar se todos os documentos estão disponíveis.

Lista completa pode ser consultada pela internet

A relação atualizada das oportunidades, com os requisitos específicos de cada função, está disponível no Portal do Banco de Empregos de Rio das Ostras.

A consulta permite que os candidatos identifiquem as vagas compatíveis com seu perfil profissional antes de procurar o atendimento presencial.