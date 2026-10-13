Campanhas Outubro Rosa e Outubro Verde reforçam a prevenção, os exames e o diagnóstico precoce em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Campanhas Outubro Rosa e Outubro Verde reforçam a prevenção, os exames e o diagnóstico precoce em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2026 11:29 | Atualizado 13/10/2026 11:30





A abertura oficial ocorreu no dia 7 de outubro, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. Profissionais da rede municipal, estudantes de Enfermagem da UFF e integrantes da Pastoral da Aids orientaram a população sobre prevenção das ISTs, câncer de mama e colo do útero, métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. A ação também incluiu solicitações de mamografia para mulheres que atendiam aos critérios do Ministério da Saúde.



Moradora do Serramar, Ana Paula de Freitas, de 52 anos, levou o pedido de exame para agendamento. Ela mantém o acompanhamento desde que a mãe descobriu um câncer de mama já disseminado. “Eu faço tudo pela Prefeitura, não me descuido de jeito nenhum”, afirmou, ao incentivar outras mulheres a procurar os serviços de saúde.



Campanhas Outubro Rosa e Outubro Verde reforçam a prevenção, os exames e o diagnóstico precoce em Rio das Ostras Foto: Divulgação A prevenção ganha espaço nas unidades de saúde de Rio das Ostras com uma programação que reúne orientações, exames e testagem para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). As campanhas Outubro Rosa, voltada à saúde da mulher, e Outubro Verde, dedicada à conscientização sobre a sífilis, mobilizam equipes de saúde ao longo do mês, com atividades para ampliar o acesso à informação e incentivar o diagnóstico precoce.A abertura oficial ocorreu no dia 7 de outubro, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. Profissionais da rede municipal, estudantes de Enfermagem da UFF e integrantes da Pastoral da Aids orientaram a população sobre prevenção das ISTs, câncer de mama e colo do útero, métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. A ação também incluiu solicitações de mamografia para mulheres que atendiam aos critérios do Ministério da Saúde.Moradora do Serramar, Ana Paula de Freitas, de 52 anos, levou o pedido de exame para agendamento. Ela mantém o acompanhamento desde que a mãe descobriu um câncer de mama já disseminado. “Eu faço tudo pela Prefeitura, não me descuido de jeito nenhum”, afirmou, ao incentivar outras mulheres a procurar os serviços de saúde.

Testes identificaram casos de sífilis e hepatite C

A mobilização no Centro contabilizou 212 testes rápidos para ISTs. Um resultado foi reagente para sífilis e outro para hepatite C. As duas pessoas foram encaminhadas ao Serviço de Atendimento Especializado em IST/HIV/Aids/Hepatites Virais (SAE) para acompanhamento.



Jane Marins, de 64 anos, moradora de Nova Esperança, também participou da ação. Ela destacou a importância dos exames e da prevenção para toda a família. “Eu me cuido porque sei que sou exemplo para meus filhos e netos”, contou.



Unidades têm atividades durante outubro e Dia D em novembro

A programação inclui rodas de conversa, educação em saúde, coleta de preventivos, testagem e ações comunitárias. Confira as datas informadas:



• 13/10, às 8h: USF Cantagalo, dança “A menina que eu fui” e conversa sobre rastreamento de câncer de mama, colo do útero e ISTs. Durante outubro, das 8h às 17h, haverá mesa informativa e agendamento de atendimentos à saúde da mulher.



• 13/10, às 8h30: USF Cláudio Ribeiro, testagem rápida, conversa sobre prevenção do câncer de mama, autocuidado com a pele e dicas de beleza.



• 14/10, às 8h: Clínica da Família, orientação sobre sífilis e sífilis congênita; USF Operário, roda de conversa sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.



• 19/10, às 9h: USF Recanto, conversa sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.



• 20/10, às 14h: USF Mar do Norte, orientações sobre câncer de mama e colo do útero e coleta de preventivo.



• 21/10, às 8h: Clínica da Família, atividade sobre saúde da mulher; UBS Boca da Barra, orientações sobre sinais e sintomas dos cânceres de mama e colo do útero, exames preventivos e hábitos saudáveis; USF Âncora, educação em saúde no território.



• 21/10, às 14h: USF Rocha Leão, atividade do Programa Saúde na Escola na Praça do Trem, com o tema “Criança não é mãe”, sobre gravidez na adolescência, sexualidade, autocuidado e projeto de vida.



• 22/10, às 8h: USF Nova Cidade, orientações, exames preventivos e testes rápidos para sífilis e outras ISTs.



• 26/10, às 8h: USF Rocha Leão, orientações e oferta de testes rápidos para sífilis e outras ISTs.



• 27/10, às 8h: UBS Nova Esperança, sala de espera com materiais informativos; USF Cidade Praiana, entrega de material educativo, acolhimento e ampliação dos atendimentos à saúde da mulher.



• 27/10, às 13h30: USF Rocha Leão, Caminhada Rosa pelas ruas do território.



• 6 e 20/10, às 13h30: NASCA, orientações sobre ISTs e prevenção, diagnóstico e tratamento precoce dos cânceres de mama e colo do útero.



Na USF Dona Edimeia, a atividade prevista para 9 de outubro, às 10h, abordou câncer de mama, mudanças no corpo e na mente, sexualidade, autoestima, climatério e menopausa.



Durante todo o mês, as unidades intensificam a coleta do exame citopatológico do colo do útero, o rastreamento e a solicitação de mamografias conforme os critérios do Ministério da Saúde, os testes rápidos para ISTs, com ênfase na sífilis, e as orientações sobre contracepção e planejamento reprodutivo. A USF Rocha Leão também prevê ampliação da agenda de Saúde da Mulher.



O Dia D será em 7 de novembro, um sábado. Algumas unidades, o SAE e o Serviço Especializado em Saúde da Mulher abrirão para ações de prevenção das ISTs, testagem rápida, coleta do preventivo e rastreamento do câncer de mama conforme os critérios oficiais.









