Processo seletivo de estágio em Rio das Ostras oferece oportunidades para estudantes de oito áreas de formação - Foto: Divulgação

Processo seletivo de estágio em Rio das Ostras oferece oportunidades para estudantes de oito áreas de formaçãoFoto: Divulgação

Publicado 12/10/2026 12:09 | Atualizado 12/10/2026 12:13

Estudantes de graduação e licenciatura têm até 30 de outubro para se inscrever no processo seletivo de estágio da Prefeitura de Rio das Ostras , em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A seleção contempla alunos de oito áreas de formação, com bolsa-auxílio mensal de R$ 729,45 e auxílio-transporte de R$ 80.

As oportunidades são destinadas a estudantes de Biologia, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Português. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal do CIEE.

Veja quem pode participar da seleção

Para concorrer, o candidato precisa estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e manter frequência ativa no curso. Também deve ter previsão de conclusão da graduação ou licenciatura em prazo igual ou superior a 12 meses, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).

Outro requisito é ter pelo menos 16 anos completos no momento da contratação.

Os estudantes selecionados terão jornada de seis horas por dia, com carga horária de 30 horas semanais. As atividades terão caráter educativo, com apoio e mediação em sala de aula, de acordo com a área de formação de cada estagiário.

A atuação ocorrerá sob a supervisão de um servidor designado. O estágio não poderá substituir professores nem outros profissionais efetivos do quadro municipal.

Inscrição ocorre em quatro etapas

O processo seletivo será dividido em quatro fases: pré-inscrição, análise de perfil, qualificação documental pelo CIEE e formalização do contrato.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico abaixo para consultar as informações e realizar a inscrição até 30 de outubro:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/17408/detalhe