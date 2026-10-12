Artesãs de Rio das Ostras apresentam criações autorais na mostra "Mar de Poesia", em Saquarema - Foto: Divulgação

Artesãs de Rio das Ostras apresentam criações autorais na mostra "Mar de Poesia", em SaquaremaFoto: Divulgação

Publicado 12/10/2026 12:04

A mostra “Mar de Poesia” segue em cartaz até o dia 31 deste mês, em Saquarema, com obras de quatro artesãs de Rio das Ostras . A exposição reúne peças autorais que valorizam a identidade cultural, as técnicas artesanais e o reaproveitamento de materiais, com criações desenvolvidas no projeto “Mentoria Artística”, da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc).

As artistas Ana Telis Rodrigues de Oliveira, Carla Salles, Luirene Ventura e Monique Poubel representam a cidade na exposição, que estreou no dia 8. Com orientação do artista plástico Rodrigo Pontes, a mentoria incentiva a produção de trabalhos que traduzam as histórias, as experiências e as referências culturais de cada participante.

Técnicas e materiais revelam diferentes identidades

Pescadora artesanal, Ana Telis utiliza escamas de peixe e conchas para confeccionar biojoias sustentáveis. Carla Salles explora formas e texturas por meio da modelagem em EVA. Luirene Ventura cria composições com fibras naturais, taboa e jornal, com foco no reaproveitamento de materiais. Já Monique Poubel combina estamparia artesanal com referências territoriais de Rio das Ostras.

Segundo Rodrigo Pontes, o processo busca valorizar as trajetórias individuais e transformar experiências em expressão artística. “A mentoria propõe um olhar sobre a trajetória, as técnicas, os materiais e as referências de cada participante, ajudando a transformar suas histórias e experiências em identidade artística e cultural”, afirma.

A presidente da Froc, Rosemarie Teixeira, ressalta que a iniciativa também contribui para o reconhecimento dos profissionais locais. “Mais do que desenvolver produtos, o projeto busca fortalecer o artesão, valorizar seus saberes e revelar as histórias que existem por trás de cada peça”, destaca.

Parceria cultural aproxima Rio das Ostras e Saquarema

A participação das artesãs também fortalece o intercâmbio cultural entre os dois municípios. Telma Cavalcanti, diretora de Políticas e Gestão Cultural da Secretaria de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia de Saquarema, celebrou a cooperação.

“Eu só tenho que agradecer essa parceria de Rio das Ostras e da Fundação de Cultura e dizer que nós estamos, a partir desse momento, iniciando um trabalho coletivo”, avalia.